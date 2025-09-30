martes 30 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2025 - 21:11
Aclaración.

Las billeteras virtuales no pueden vender dólar oficial: la postura del Banco Central

Las billeteras virtuales no pueden vender el dólar oficial. Habló el presidente del Banco Central y aclaró la situación.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Banco Central y la venta de dolares de las billeteras virtuales

El Banco Central y la venta de dolares de las billeteras virtuales

El Banco Central aclaró este martes que las billeteras virtuales no pueden vender el dólar oficial. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, habló sobre la medida. “No cambia nada, más allá del revuelo en las redes”, argumentó.

Lee además
El plazo fijo ofrece una garantía de retorno fija y predecible.
Economía.

Billeteras virtuales vs plazos fijos: cuál conviene más hoy
Cómo se aplicarán las retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.  
Economía.

Retenciones de Ingresos Brutos en billeteras virtuales: cómo se aplicará en provincia de Buenos Aires

“No hubo ninguna medida tomada hoy”, destacó en una entrevista televisiva. “En términos normativos no cambia nada en lo que tiene que ver con el acceso para personas humanas al mercado de cambios”, agregó.

“Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en mercado de cambio para personas humanas, porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las Alycs no están autorizadas por el BCRA”, explicó.

“Simplemente se aclaró una interpretación errónea de una normativa. Entonces eso afectó las operaciones en algunas entidades, pero no tiene nada que ver con normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambios”, indicó.

Cotización del dólar oficial
El Banco Central y la venta de d&oacute;lares de las billeteras virtuales

El Banco Central y la venta de dólares de las billeteras virtuales

Para Bausili las billeteras y aplicaciones “empezaron a incorporar la venta de dólares de forma errónea y que el Banco Central decidió intervenir “para aclararles que la interpretación estaba errada”, dijo y agregó que no existió un pedido directo a las firmas afectadas.

La aclaración desde el Banco Central

“El BCRA lidia con sus regulados, que son los bancos y las casas de cambio. Nosotros no hablamos con Cocos Capital hoy”, subrayó. “El otro día, cuando sacamos una normativa para frenar el rulo, que era un arbitraje nada más, también salió un rumor de que se ponía cepo. Nosotros, desde el día uno eliminamos restricciones cambiarias cada vez que estaban las condiciones dadas, no sumamos ninguna”, afirmó.

Bausili subrayó que “estaba habiendo arbitrajes que afectaban el funcionamiento del mercado” y afirmó que “la salida del rulo no es un nuevo cepo”, subrayó. “El rulo entre dólar oficial y el blue es completamente marginal. No nos afecta”, remarcó.

Insistió en que “no hubo ninguna medida tomada hoy y el acceso que tienen las personas humanas al mercado de cambios está inalterado”, y aclaró: “Niego rotundamente que vaya a cambiar el régimen después de las elecciones”.

Sobre la cotización del dólar oficial y la suba del riesgo país, dijo que “son movimientos de mercados normales. Hay diferentes movimientos que afectan la operatoria de las variables financieras. No hubo ningún hecho puntual que haya afectado a estas variables”, comentó.

Las billeteras virtuales afectadas

La decisión afecta a Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, y a Cocos Capital, dos de las billeteras más grandes del mercado, quienes operaban comprando las divisas a Banco Industrial, Bind, que les cortó el servicio, según fuentes del mercado.

“Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre”, dijo esta tarde en X Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Billeteras virtuales vs plazos fijos: cuál conviene más hoy

Retenciones de Ingresos Brutos en billeteras virtuales: cómo se aplicará en provincia de Buenos Aires

El dólar oficial cerró a $1400 en el Banco Nación y el Riesgo País llegó a 1203 puntos

El Banco Central confirmó que las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo que se lee ahora
Triplecrimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Por  Claudio Serra

Las más leídas

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Triple femicidio de Florencio Varela.
Justicia.

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J

Foto ilustrativa. video
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Jujuyen alerta por narcos vinculados al triple crimen narco video
Controles.

Jujuy en alerta por sospechosos vinculados al triple crimen narco: intensifican la vigilancia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel