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5 de septiembre de 2026 - 20:44
Sociedad.

Las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro recorren los barrios de Salta

Este recorrido de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro renueva la fe de los feligreses previo a las celebraciones centrales.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Recorrida de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Recorrida de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Familias y vecinos se volcaron a las calles para acompañar el paso del Señor y la Virgen del Milagro por las distintas parroquias. Esta emotiva tradición permite acercar las imágenes del Milagro a las comunidades antes de las celebraciones centrales de septiembre. El recorrido había comenzado en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de La Caldera y continuó por distintos templos hasta llegar a la Catedral Basílica de Salta, donde finalizó la visita de las imágenes peregrinas.

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El itinerario realizado

  • Parroquia Nuestra Señora del Rosario (La Caldera)
  • Parroquia Nuestra Señora de Aparecida (Vaqueros)
  • Parroquia Natividad del Señor (Huaico)
  • Parroquia Señor y Virgen del Milagro (Ciudad del Milagro)
  • Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Castañares)
  • Vicaría San Juan María Vianney (Barrio Universitario)
  • Parroquia María Madre de la Iglesia (Parque Belgrano)
  • Comunidad Nuestra Señora de Guadalupe (Los Profesionales)
  • Parroquia Santa Rita de Cascia (Miguel Ortiz)
  • Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Tres Cerritos)
  • Parroquia Nuestra Señora del Pilar
  • Catedral Basílica de Salta
Se espera una masiva convocatoria en Salta&nbsp;

Se espera una masiva convocatoria en Salta

Antesala de una fiesta religiosa

El trayecto culminó con la llegada al templo mayor, marcando el cierre de una jornada destinada a renovar la fe y fortalecer la preparación espiritual de los creyentes. Atendiendo a la convocatoria de la Catedral Basílica, los vecinos adornaron frentes y calles con banderas, globos y muestras de devoción.

Las imágenes peregrinas protagonizan la antesala de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina, cuya procesión principal reúne año a año a cientos de miles de peregrinos en la capital salteña.

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