Las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro recorren los barrios de Salta

Recorrida de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Familias y vecinos se volcaron a las calles para acompañar el paso del Señor y la Virgen del Milagro por las distintas parroquias. Esta emotiva tradición permite acercar las imágenes del Milagro a las comunidades antes de las celebraciones centrales de septiembre. El recorrido había comenzado en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de La Caldera y continuó por distintos templos hasta llegar a la Catedral Basílica de Salta, donde finalizó la visita de las imágenes peregrinas.

Ya partió el primer grupo de peregrinos al Milagro. El itinerario realizado Parroquia Nuestra Señora del Rosario (La Caldera)

Parroquia Nuestra Señora de Aparecida (Vaqueros)

Parroquia Natividad del Señor (Huaico)

Parroquia Señor y Virgen del Milagro (Ciudad del Milagro)

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Castañares)

Vicaría San Juan María Vianney (Barrio Universitario)

Parroquia María Madre de la Iglesia (Parque Belgrano)

Comunidad Nuestra Señora de Guadalupe (Los Profesionales)

Parroquia Santa Rita de Cascia (Miguel Ortiz)

Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (Tres Cerritos)

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Catedral Basílica de Salta Se espera una masiva convocatoria en Salta Antesala de una fiesta religiosa El trayecto culminó con la llegada al templo mayor, marcando el cierre de una jornada destinada a renovar la fe y fortalecer la preparación espiritual de los creyentes. Atendiendo a la convocatoria de la Catedral Basílica, los vecinos adornaron frentes y calles con banderas, globos y muestras de devoción.

Las imágenes peregrinas protagonizan la antesala de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina, cuya procesión principal reúne año a año a cientos de miles de peregrinos en la capital salteña.

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