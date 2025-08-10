Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

Un insólito episodio delictivo tuvo lugar en la mañana del sábado en la ciudad de Libertador General San Martín, cuando un hombre robó prendas de vestir en una feria local e intentó evitar ser capturado refugiándose en una iglesia. Finalmente, fue detenido por la policía.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia El incidente se registró cerca de las 11:30 en la feria Teodosio López, ubicada en el barrio Eva Perón. Según fuentes policiales, un joven de 29 años sustrajo ropa del puesto de una feriante y huyó rápidamente con dirección a la Ruta Nacional N°34.

La víctima y otros testigos alertaron a una patrulla del Centro de Gestión y Seguridad Ciudadana de la Unidad Regional 4, que se encontraba realizando tareas de prevención en las inmediaciones. Los efectivos iniciaron una persecución en la zona, que terminó de forma sorpresiva cuando el acusado intentó ocultarse dentro de la iglesia Vicaría.

Pese al intento de evasión, los agentes lograron aprehenderlo en el interior del templo. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la sede de la Unidad Regional 4, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las prendas robadas fueron recuperadas y devueltas a la feriante, quien radicó la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso las actuaciones complementarias de rigor. El hecho generó conmoción entre los feriantes y vecinos del barrio, quienes destacaron la rápida intervención policial.

