Liga Profesional: lo que necesitan Talleres, Huracán y Vélez para gritar Campeón

Por ahora, el plantel de Gustavo Quinteros es consciente de que no necesariamente finalizará como único puntero del campeonato , pero una victoria en la última jornada le asegurará el campeonato debido a su gran diferencia de gol (+20 ), sin importar el resultado de Talleres ( +9 ) ante Newell's . No obstante, un empate podría costarle el título.

El conjunto de Liniers, que sufrió una derrota 1-0 el sábado contra Unión en Santa Fe, aún conserva el liderazgo.

Empate entre Vélez y Huracán

En ese escenario, Vélez terminará con 49 unidades y dependerá de que Talleres no logre derrotar a Newell's en la fecha final. Si los cordobeses se imponen, el campeonato se trasladará a Córdoba.

En caso de que los de Córdoba empaten, la diferencia de goles será determinante, y por el momento favorece al Fortín (al igual que al Globo en su enfrentamiento directo con la T).

Derrota de Vélez ante Huracán

El escenario más desfavorable para Vélez ocurriría si cae ante Huracán, ya que perdería el campeonato al ser adelantado por el Globo por un punto.

Huracán dio todo en la cancha y venció 1-0 a Platense.

Qué les queda a los que pelean el título de la Liga Profesional

1° Vélez: 48 puntos y +20 DG (26 PJ)

El Fortín finaliza la liga jugando en casa contra Huracán. Si obtiene la victoria, se consagrará campeón gracias a su favorable diferencia de gol. Si empata, dependerá de que Talleres no logre ganar a Newell's. En caso de caer derrotado, necesitará que Talleres también pierda y que el Globo no le gane a Platense.

2° Talleres: 48 y +9 (26 PJ)

Talleres no tiene control total sobre su destino, pero aún puede consagrarse campeón. Necesita ganar su próximo encuentro contra Newell's en casa y esperar que, debido a su diferencia de gol, Vélez no venza a Huracán en la jornada final. Un empate no le alcanzará: el título será para Vélez si logra al menos un empate con los dirigidos por Kudelka, o para el Globo si vence.

3° Huracán: 46 y +12 (25 PJ)

El Globo volvió a tener opciones gracias a la caída de Vélez, equipo que visitará en la última fecha de la Liga Profesional. Cumplió con su parte al vencer a Platense en Parque Patricios y luego hacer lo mismo frente al Fortín. Ahora, su única opción es ganar contra Vélez. Además, necesitará que Talleres no gane a Newell's, lo que le permitiría consagrarse campeón por la diferencia de goles.