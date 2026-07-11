domingo 12 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de julio de 2026 - 23:23
Mundial 2026.

Lionel Messi cumplió un nuevo récord: es el jugador con más partidos de eliminación directa

Contra Suiza, Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos de eliminación directa en la historia de las Copas del Mundo.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lionel Messi

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos de eliminación directa "mata-mata", en la historia de las Copas del Mundo. Con su presencia en los Cuartos de Final del Mundial 2026 frente a Suiza, el astro argentino alcanzó los 15 partidos disputados en estas instancias definitorias, superando el récord anterior que le pertenecía al alemán Miroslav Klose.

Lee además
Culmina el M15 de tenis en el Club Tiro y Gimnasia.
Deportes.

Este domingo Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy
Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca 
Deportes.

Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca y protagonista de una de las historias más recordadas de los Mundiales

Noticia en desarrollo...

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Este domingo Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy

Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca y protagonista de una de las historias más recordadas de los Mundiales

Boca acordó la vuelta de Sebastián Villa

Tenis: a un paso de cerrar un Challenger de 50mil dolares en Jujuy

Histórico: un jujeño compitió en la Copa del Mundo de tiro

Lo que se lee ahora
Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca 
Deportes.

Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca y protagonista de una de las historias más recordadas de los Mundiales

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Se trata de Marcelo Leonel Tolaba y Ariadna Rocio Quispe ambos de 16 años.
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió
Deportes.

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió

Jude Bellingham marcó los dos goles para Inglaterra.
Deportes.

Con dos goles de Bellingham, Inglaterra venció a Noruega y está en la semifinal

FNE 2026: Leila Anún fue elegida representante del Comercial 2
Jujuy.

FNE 2026: Antonella Anún fue elegida representante de la Escuela de Comercio Nº 2

Argentina le gana 3-1 a Suiza
Deportes.

Argentina le gana 3-1 a Suiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel