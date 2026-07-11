Lionel Messi cumplió un nuevo récord: es el jugador con más partidos de eliminación directa

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos de eliminación directa "mata-mata", en la historia de las Copas del Mundo. Con su presencia en los Cuartos de Final del Mundial 2026 frente a Suiza, el astro argentino alcanzó los 15 partidos disputados en estas instancias definitorias, superando el récord anterior que le pertenecía al alemán Miroslav Klose.

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