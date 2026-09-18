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18 de septiembre de 2026 - 11:21
Deportes.

Lionel Messi sorprendió con un mensaje para los atletas de los Juegos Suramericanos

El capitán se comunicó a la distancia con los participantes en la primera semana de competencia y les envió un afectuoso saludo. “Les deseo lo mejor”, dijo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi sorprendió a los deportistas de los Juegos Suramericanos.

Lionel Messi sorprendió a los deportistas de los Juegos Suramericanos.

Lionel Messi sorprendió a los atletas que participan de los Juegos Suramericanos 2026 al enviarles un saludo, que luego fue compartido en los canales oficiales del evento. “Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó inicialmente.

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La figura histórica de la Selección argentina también tuvo palabras para los deportistas que aún no habían salido a competir.

En ese sentido, les transmitió sus mejores deseos para lo que viene: “Quiero desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien. Chau”.

Desde el perfil oficial @suramericanos26 de los Juegos Suramericanos en la red social X, la organización destacó el mensaje que Messi envió mientras el evento continúa en marcha y respondió al futbolista con un breve agradecimiento: “¡Gracias, capitán!“.

El homenaje a Messi en Santa Fe antes de los Juegos Suramericanos

Mientras avanzaban las tareas y actividades previas a la apertura de la competencia, Lionel Messi recibió un significativo reconocimiento en la ciudad de Santa Fe. El Concejo Municipal de la capital santafesina resolvió que la histórica Costanera Este, situada junto a la laguna Setúbal, sea rebautizada con el nombre del capitán de la Selección argentina.

La propuesta apunta a reconocer la trascendencia de Messi dentro de la historia del fútbol argentino y recibió el respaldo del cuerpo legislativo santafesino apenas unos días después de que el atacante comunicara su decisión de dejar la Albiceleste.

El lugar, considerado uno de los sectores más emblemáticos de la capital de Santa Fe, se extiende por alrededor de 1.500 metros y cada jornada recibe la visita de miles de personas.

Dentro de las acciones previstas para distinguir al futbolista, se renovaron los carteles del lugar con menciones a Messi y también se incorporó una escultura en su honor en diferentes puntos del recorrido.

El homenaje se concretó durante una jornada particularmente significativa para Santa Fe, que integra el grupo de tres ciudades elegidas como sedes de los Juegos Suramericanos, cuya actividad se extenderá hasta el próximo 26 de septiembre.

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