Locomotora Oliveras fue contratada por el Ministerio de Seguridad

La ex boxeadora jujeña Alejandra Locomotora Oliveras , cumplirá funciones en el Ministerio de Seguridad nacional que conduce Patricia Bullrich.

Alejandra Locomotora Oliveras se suma al Ministerio de Seguridad de la Nación. La jujeña ex campeona mundial de boxeo, estará encargada de algunas de las políticas vinculadas al presente de los jóvenes y su relación con el deporte , según aclararon desde el ministerio.

La ex boxeadora nacida en El Carmen , formará parte de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos , y su trabajo será coordinar el programa Cuidar el Juego , que junto a las asociaciones deportivas, buscará la formación de competencias sociales y emocionales, prevenir la violencia en ligas infantiles y juveniles, trabajo que contará con el apoyo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

El consejo de la Locomotora a la Selección Argentina.jpg Locomotora Oliveras

Oliveras obtuvo seis títulos mundiales en diversas categorías. Fue monarca en las categorías Súper Gallo, Pluma, Liviano junior, Liviano y Wélter junior, logrando un récord en su carrera de 33 victorias, tres derrotas y dos empates. Comenzó su carrera profesional en agosto de 2005

“Yo soy Mayweather. Gané los mismos cinco títulos que tiene él. Teníamos el mismo peso en la balanza. Yo gané por nocaut, al piso todas. Él lo ganó por puntos. Y no es lo mismo goleada que penales. Sin embargo, no me han dado ni siquiera un premio a nivel local”, lamentó días atrás.

Al Salón de la Fama Latinoamericano de boxeo

Alejandra Locomotora Oliveras recibió el galardón que la acredita como integrante del Salón de la Fama Latinoamericano de boxeo. Fue en una celebración que se organizó en Buenos Aires, donde la jujeña recibió la distinción del ente que preside el venezolano Orlando Bohorquez.