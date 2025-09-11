Los Angeles FC se enfrentará a San José Earthquakes por la semana 28

Por la semana 28 de la MLS, Los Angeles FC y San José Earthquakes se enfrentan el sábado 13 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el Avaya Stadium.
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
San José Earthquakes no pudo ante Austin FC en el Q2 Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 7 a sus rivales.
Los Angeles FC llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante San Diego FC. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 6.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Los Angeles FC sacaron un triunfo, con un marcador 2 a 1.
