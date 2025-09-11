Los Angeles FC se enfrentará a San José Earthquakes por la semana 28

BsAs (DataFactory)

Por la semana 28 de la MLS, Los Angeles FC y San José Earthquakes se enfrentan el sábado 13 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el Avaya Stadium.

Así llegan San José Earthquakes y Los Angeles FC Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS San José Earthquakes no pudo ante Austin FC en el Q2 Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS Los Angeles FC llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante San Diego FC. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Los Angeles FC sacaron un triunfo, con un marcador 2 a 1.

Fechas y rivales de San José Earthquakes en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs St. Louis City: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San Diego FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Vancouver Whitecaps FC: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 32: vs Austin FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS Semana 18: vs Real Salt Lake: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Real Salt Lake: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 30: vs St. Louis City: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs Toronto FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina) Horario San José Earthquakes y Los Angeles FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

FUENTE: nota.texto7

