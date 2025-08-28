Los Angeles FC vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Por la semana 26 de la MLS, San Diego FC y Los Angeles FC se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 23:45 (hora Argentina), en el BMO Stadium.
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Los Angeles FC terminó con un empate en 1 frente a FC Dallas en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 7 goles y sumó 8 a favor.
En la fecha pasada, San Diego FC finalizó con un empate 0-0 ante Portland Timbers. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 2 tantos.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y San Diego FC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.
