Los Angeles FC vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Por la semana 26 de la MLS, San Diego FC y Los Angeles FC se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 23:45 (hora Argentina), en el BMO Stadium.

Así llegan Los Angeles FC y San Diego FC Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS Los Angeles FC terminó con un empate en 1 frente a FC Dallas en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 7 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS En la fecha pasada, San Diego FC finalizó con un empate 0-0 ante Portland Timbers. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 2 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y San Diego FC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs San José Earthquakes: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Real Salt Lake: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Real Salt Lake: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 30: vs St. Louis City: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Minnesota United: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Atlanta United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Houston: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Portland Timbers: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Los Angeles FC y San Diego FC, según país Argentina: 23:45 horas

Colombia y Perú: 21:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:45 horas

