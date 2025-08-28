jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 07:33
Los Angeles FC vs San Diego FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Los Angeles FC y San Diego FC se miden en el BMO Stadium el domingo 31 de agosto a las 23:45 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Por la semana 26 de la MLS, San Diego FC y Los Angeles FC se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 23:45 (hora Argentina), en el BMO Stadium.

Así llegan Los Angeles FC y San Diego FC

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS

Los Angeles FC terminó con un empate en 1 frente a FC Dallas en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 7 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS

En la fecha pasada, San Diego FC finalizó con un empate 0-0 ante Portland Timbers. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 2 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y San Diego FC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.


Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs San José Earthquakes: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Real Salt Lake: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Real Salt Lake: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs St. Louis City: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs Minnesota United: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Atlanta United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Houston: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Portland Timbers: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Los Angeles FC y San Diego FC, según país
  • Argentina: 23:45 horas
  • Colombia y Perú: 21:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:45 horas

