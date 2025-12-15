Los impensados términos que la RAE incluye este 2025 en el Diccionario de la Lengua Española

La Real Academia Española (RAE) dio a conocer la incorporación de nuevos términos al Diccionario de la Lengua Española, en el marco de la actualización 23.8.1 que fue presentada este lunes 15 de diciembre en la sede del organismo.

La actualización actual, que la RAE calificó como una revisión con “menos pretensiones” en comparación con las de años anteriores, representa un paso previo hacia la próxima edición del diccionario en noviembre de 2026.

Qué palabras se incluyeron en el diccionario de la RAE Se incorpora como término plenamente adaptado a la ortografía del español el verbo loguearse, con el significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Además, se añaden como extranjerismos crudos, es decir, manteniendo la grafía de la lengua de la que proceden y, por tanto, debiéndose escribir en cursiva, los términos gif, hashtag, mailing y streaming.

La RAE incorporó un clásico insulto argentino a su diccionario. Nuevos términos científicos La mayoría de las novedades incorporadas al diccionario pertenecen al campo de las ciencias. A partir e este lunes, se incluyen términos como gravitón, del ámbito de la física; termoquímico, del de la química, o las voces del área médica cuperosis, narcoléptico y ovulatorio. Del campo de la meteorología se incorporan las palabras engelamiento y engelante.

