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8 de mayo de 2026 - 20:54
Economía.

Luis Caputo dio detalles del Súper RIGI para atraer inversiones millonarias

El Súper RIGI apunta a industrias que todavía no existen o tienen poco desarrollo en Argentina, como baterías de litio, autos eléctricos y paneles solares.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ministro de Economía,&nbsp;Luis Caputo,

ministro de Economía, Luis Caputo,

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio precisiones sobre el “Súper RIGI”, un nuevo régimen de incentivos a grandes inversiones que el Gobierno nacional buscará enviar al Congreso en los próximos días. La iniciativa apunta a atraer proyectos industriales de gran escala y a promover sectores que actualmente no tienen desarrollo suficiente en Argentina.

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Según explicó Caputo, el objetivo es profundizar la industrialización de los recursos naturales del país y generar condiciones más competitivas para que grandes empresas decidan invertir.

“Estamos hablando de una inversión que pueden ser veinte mil, treinta mil millones de dólares”, afirmó el funcionario. “Estamos hablando de una inversión que pueden ser veinte mil, treinta mil millones de dólares”, afirmó el funcionario.

Extracto de la conferencia de prensa de Toto Caputo sobre el nuevo RIGI.

Extracto de la conferencia de prensa de Luis Caputo sobre el nuevo RIGI.

Qué es el Súper RIGI

El Súper RIGI será un esquema con mayores beneficios fiscales que el RIGI vigente. Caputo señaló que la idea es incluir sectores o industrias que hoy prácticamente no existen en Argentina, con el objetivo de generar empleo, exportaciones y nuevas actividades productivas.

Entre los ejemplos mencionados por el ministro aparecen la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, además de proyectos vinculados a pesca, agro, forestación y fertilizantes.

Para el Gobierno, el régimen no estará limitado a minería o hidrocarburos, sino que buscará ampliar la matriz productiva con industrias de mayor valor agregado.

Los beneficios que tendría el nuevo régimen

Una de las principales diferencias con el RIGI actual será la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas alcanzadas. Caputo explicó que la tasa bajaría del 25% al 15%.

También se prevé un sistema de amortización acelerada: las empresas podrían deducir el 60% de la inversión durante el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero.

Otro punto clave será la exención de aranceles a la importación para todo lo vinculado a la producción de bienes comprendidos en el régimen. Además, los productos exportados bajo este esquema no pagarían derechos de exportación.

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Límites para provincias y municipios

Caputo también indicó que las provincias que adhieran al Súper RIGI no podrán cobrar Ingresos Brutos por encima del 0,5% sobre las actividades incluidas.

A su vez, el proyecto buscaría impedir que los municipios cobren tasas calculadas sobre las ventas, una práctica que, según el Gobierno, termina funcionando como un impuesto adicional y encarece las inversiones de largo plazo.

El monto mínimo de inversión para ingresar al régimen todavía no fue definido. Caputo dijo que esa cifra se terminará de establecer antes del envío del proyecto al Congreso.

El objetivo del Gobierno

El ministro sostuvo que el Súper RIGI busca transformar la matriz productiva argentina y que se trata de una política de largo plazo. “Este es un esquema que no apunta al corto plazo, es un esquema del que se van a beneficiar todos los próximos gobiernos”, afirmó.

Desde la visión oficial, la iniciativa permitiría generar más empleo, aumentar las exportaciones, incrementar la recaudación y sostener un proceso de baja de impuestos para mejorar la competitividad de la economía.

El Gobierno espera que el proyecto sea tratado en el Congreso durante las próximas semanas, mientras termina de definir los detalles técnicos del régimen.

Los detalles del Súper-RIGI que prepara el Gobierno

Por el momento, Caputo indicó que todavía no se definió el monto mínimo de las inversiones dentro de este régimen. No obstante, aseguró que lo afinarán durante el fin de semana para que el proyecto ingrese al Congreso a partir del lunes.

Sin embargo, el ministro de Economía dio algunos detalles sobre las diferencias entre el RIGI actual y el nuevo esquema que pondrá en marcha el Gobierno:

  • La tasa de impuesto a las ganancias del RIGI es de 25%, mientras que en el Súper-RIGI bajará a 15%.
  • El proceso de amortización acelerada será más rápida en el Súper-RIGI: 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
  • Incorpora exención de aranceles a la importación para todo lo que esté relacionado con la producción de esos proyectos. En el RIGI actual este beneficio aplica a bienes de capital.
  • Tiene cero aranceles de exportación.
  • Las provincias que adhieran no van a poder cobrar ingresos brutos superiores a 0,5%.
  • No se podrán cobrar tasas municipales en relación a las ventas.
  • Aplicará a cualquier industria que hoy no esté en la Argentina, de cualquier sector.

“Es un esquema del que se van a beneficiar todos los gobiernos. Viene a transformar la matriz productiva argentina, incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales. Viene a poner a la Argentina al tope de la lista para cuando las empresas tienen que decidir en dónde invertir”, sintetizó Caputo.

“Es un esquema del que se van a beneficiar todos los gobiernos" “Es un esquema del que se van a beneficiar todos los gobiernos"

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