M15 de tenis en Jujuy: arranca la Pre-Quali en el Club Tiro

El M15 de tenis comienza este miércoles 1 de julio en las canchas del Club Tiro , con la disputa de los primeros siete partidos correspondientes a la Pre-Quali. El certamen se extenderá hasta el domingo 12 y podrá ser seguido con entrada libre y gratuita durante todas sus etapas.

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La presentación oficial se realizó el martes con autoridades provinciales, municipales y representantes del club. Fernando Alvarado, presidente de la asociación organizadora, destacó que las canchas se encuentran en buenas condiciones y que existe una gran expectativa por el nivel de los jugadores inscriptos.

“Está todo dado para que sea un muy buen torneo” “Está todo dado para que sea un muy buen torneo”

La competencia comenzará con la Pre-Quali, instancia que permitirá definir parte de los jugadores que avanzarán hacia las siguientes etapas.

Pre-Quali

Miércoles 1 de julio: comienzo de la competencia.

comienzo de la competencia. Primer turno: desde las 10.

desde las 10. Primera jornada: siete partidos.

siete partidos. Jueves 2 y viernes 3: continuidad de los cruces.

continuidad de los cruces. Horarios estimados: entre las 10.30 y las 14.

Sábado 4 de julio

Jornada de descanso para jugadores y organización.

Domingo 5 de julio

Inicio de la Quali.

Luego comenzará el cuadro principal.

Cuadro principal

Se extenderá hasta el domingo 12 de julio.

Cuántos jugadores participan

La Pre-Quali contará con 23 jugadores confirmados. La organización había alcanzado inicialmente los 27 inscriptos, aunque se produjeron algunas bajas habituales en este tipo de torneos.

“Tenemos 23 inscriptos ya confirmados. Habíamos llegado hasta 27, pero hubo algunas bajas que suelen pasar en torneos de este tipo”, explicó Alvarado.

Entre los participantes habrá dos tenistas de Brasil y el resto serán argentinos. La presencia local también genera expectativa: cuatro jujeños competirán en esta primera instancia y, según el organizador, cuentan con posibilidades de avanzar.

“Por suerte este año tenemos una buena convocatoria de jujeños. Hay cuatro participando, con buenas chances de poder llegar a la final”, señaló.

Para las etapas siguientes se espera la llegada de otros 64 jugadores, que se sumarán entre la Quali y el cuadro principal.

Semifinales del ATP M15 de tenis Cuatro jujeños competirán en la primera etapa del M15, que reunirá también a tenistas argentinos y brasileños en el Club Tiro. (imagen de archivo)

Entrada gratuita durante todo el torneo

Uno de los puntos destacados es que el acceso será libre y gratuito durante los doce días de competencia.

“Todo el torneo, desde el 1 hasta el 12, tendrá entrada libre y gratuita” “Todo el torneo, desde el 1 hasta el 12, tendrá entrada libre y gratuita”

La invitación está dirigida tanto a quienes siguen habitualmente el tenis como a las familias y vecinos que quieran acercarse a conocer el nivel de un torneo internacional.

“Que vengan a disfrutar de los partidos de tenis porque va a haber lindos partidos”, sostuvo.

Un nivel superior al del año pasado

El M15 vuelve a Jujuy después de una edición anterior que dejó una vara alta en cuanto a organización y nivel deportivo. Alvarado adelantó que los rankings de los jugadores que llegarán para el cuadro principal son incluso mejores que los registrados en 2025.

“Por lo que estuvimos mirando, vamos a tener una buena convocatoria. Los rankings de los jugadores que llegan al cuadro principal son un poquito mejores que el año pasado”, afirmó.

La organización también recibió la visita del supervisor general del torneo, quien revisó las instalaciones y volverá a la provincia durante los próximos días.

“Las canchas están perfectas. Estamos con altas expectativas de que salga todo muy bien” “Las canchas están perfectas. Estamos con altas expectativas de que salga todo muy bien”

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