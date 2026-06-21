Francisco Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el ATP 500 de Queen's

Francisco Cerúndolo escribió una nueva página en la historia del tenis argentino . El porteño venció a Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en la final del ATP 500 de Queen’s y levantó el título más importante de su carrera.

El partido tuvo todos los condimentos de una gran final: después de perder un primer set muy parejo en el desempate, Cerúndolo reaccionó , recuperó terreno y terminó imponiendo su juego sobre el césped londinense ante el campeón de 2024.

Con este triunfo, el argentino se convirtió en el primer jugador del país en conquistar el histórico torneo de Queen’s, una competencia que sirve como preparación para Wimbledon y que reúne a grandes figuras del circuito.

La consagración tiene un valor especial para Cerúndolo, que volvió a demostrar su adaptación al césped después de haber ganado también en Eastbourne en 2023, justamente frente a Tommy Paul.

Además, este fue su primer título ATP 500 y el quinto trofeo de su carrera profesional. El argentino mostró una enorme fortaleza mental durante todo el torneo, con varias victorias definidas en sets decisivos y más de 12 horas de competencia acumuladas en Londres.

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La victoria llega en un momento clave de la temporada y le da un enorme impulso de cara a Wimbledon, donde Cerúndolo buscará seguir haciendo historia en una superficie que durante años fue un desafío para los tenistas argentinos.