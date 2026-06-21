domingo 21 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de junio de 2026 - 14:26
Deportes.

Francisco Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el ATP 500 de Queen's

El argentino derrotó al estadounidense Tommy Paul en una final emocionante y se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s. Es el primer argentino en ganar el tradicional torneo sobre césped de Londres y sumó un logro histórico antes de Wimbledon.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo

Lee además
Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT).
Tenis.

Copa Davis: Cerúndolo ganó y Argentina quedó a un triunfo de la clasificación
Inolvidable triunfo de Francisco Cerúndolo en el Australian Open.
Tenis.

Francisco Cerúndolo hizo historia en Australian Open: por primera vez pasó a octavos de final

El partido tuvo todos los condimentos de una gran final: después de perder un primer set muy parejo en el desempate, Cerúndolo reaccionó, recuperó terreno y terminó imponiendo su juego sobre el césped londinense ante el campeón de 2024.

Con este triunfo, el argentino se convirtió en el primer jugador del país en conquistar el histórico torneo de Queen’s, una competencia que sirve como preparación para Wimbledon y que reúne a grandes figuras del circuito.

image
Francisco Cer&uacute;ndolo

Francisco Cerúndolo

Un título histórico antes de Wimbledon

La consagración tiene un valor especial para Cerúndolo, que volvió a demostrar su adaptación al césped después de haber ganado también en Eastbourne en 2023, justamente frente a Tommy Paul.

Además, este fue su primer título ATP 500 y el quinto trofeo de su carrera profesional. El argentino mostró una enorme fortaleza mental durante todo el torneo, con varias victorias definidas en sets decisivos y más de 12 horas de competencia acumuladas en Londres.

image

La victoria llega en un momento clave de la temporada y le da un enorme impulso de cara a Wimbledon, donde Cerúndolo buscará seguir haciendo historia en una superficie que durante años fue un desafío para los tenistas argentinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Copa Davis: Cerúndolo ganó y Argentina quedó a un triunfo de la clasificación

Francisco Cerúndolo hizo historia en Australian Open: por primera vez pasó a octavos de final

Juan Manuel Cerúndolo bajó al N° 1 del mundo en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido épico y avanzó a octavos de final

Gimnasia de Jujuy le ganó a Güemes y sigue firme en la pelea por la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
Día del Padre en el Mundial

Día del Padre en la concentración: los emotivos mensajes que recibieron los jugadores de la Selección Argentina

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Llega un frente frío a Jujuy - Imagen generada con IA
Jujuy.

Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta - Imagen ilustrativa
Jujuy.

Fatal accidente en Ruta 47: un motociclista murió tras un choque con una camioneta

Histórico: el Suri logró el ascenso tras vencer a Añatuya
Deporte.

Histórico: el Suri logró el ascenso tras vencer a Añatuya

La Trionda
Minuto a minuto.

Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este domingo 21 de junio

Día del Padre en el Mundial

Día del Padre en la concentración: los emotivos mensajes que recibieron los jugadores de la Selección Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel