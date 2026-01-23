Francisco Cerúndolo hizo historia en Australian Open: por primera vez pasó a octavos de final

Francisco Cerúndolo firmó un hito personal en el Australian Open al meterse, por primera vez, entre los 16 mejores del torneo. El tenista argentino superó al ruso Andrey Rublev con parciales de 6-3, 7-6 (4) y 6-3 , y ahora deberá medirse con el alemán Alexander Zverev .

Ubicado en el puesto 21 del ranking mundial , Cerúndolo impuso condiciones durante todo el partido en el Show Court Arena y cerró una victoria sólida tras 2 horas y 8 minutos de competencia. Con este resultado, igualó su mejor actuación en torneos de Grand Slam , instancia que ya había alcanzado en Roland Garros en las ediciones 2023 y 2024 .

El inicio del encuentro fue equilibrado , con los dos tenistas mostrando solidez en sus juegos de saque y sin diferencias claras hasta el 4-3 . A partir de ese momento, Cerúndolo elevó la intensidad , provocó fallas en su oponente y consiguió romperle el servicio . Con el control del marcador, defendió su propio saque sin dificultades y se quedó con el primer parcial por 6-3 .

Ya en el segundo set , el desarrollo volvió a ser parejo y ninguno perdió la compostura . Ambos sostuvieron la igualdad durante varios games, apoyados en servicios consistentes y sin situaciones de riesgo. En el 3-3 , Cerúndolo generó dos chances para quebrar , aunque no logró transformarlas en ventaja.

Gran triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Andrey Rublev por 63 76(4) 63 y pase a los 8vos de final de #AusOpen

Su próximo rival será Alexander Zverev, quien venció a Cameron Norrie 75 47 63 61

Su próximo rival será Alexander Zverev, quien venció a Cameron Norrie 75 47 63 61 pic.twitter.com/7eiXc5OOt8 — Enrique Quique Cano (@QuiqueCano) January 23, 2026

Luego de ese tramo, Rublev consiguió ordenarse nuevamente y el desarrollo no varió: ambos se mostraron impenetrables con el saque y estiraron la definición hasta el desempate. Allí, el argentino marcó diferencias con mayor consistencia, asumió el protagonismo desde los primeros puntos y se adueñó del parcial por 7-6 (4).

Cuando daba la sensación de que las chances del ruso se apagaban, Rublev apeló a sus últimos recursos y sorprendió al tomar ventaja de entrada en el tercer set con un quiebre. Sin embargo, la reacción de Cerúndolo fue categórica: sostuvo su servicio sin fisuras y recuperó de inmediato el quiebre para nivelar el score.

Los dos games siguientes marcaron un quiebre definitivo en el desarrollo del partido. Cerúndolo atravesó un turno de servicio exigente, en el que debió jugar 15 puntos para mantenerlo en pie, y enseguida volvió a golpear al saque de su rival para adelantarse 4-2. A partir de allí, administró la ventaja con inteligencia y selló uno de los triunfos más resonantes de toda su trayectoria.

Francisco Cerúndolo saluda a Andrey Rublev luego del partido.

Un lugar entre los grandes del tenis argentino

Gracias a esta victoria, el argentino mejor posicionado en el escalafón de la ATP pasó a integrar un grupo selecto: se transformó en el octavo tenista nacional en llegar a la cuarta ronda del Australian Open. Antes lo habían conseguido David Nalbandian (5), Guillermo Vilas (4), Juan Martín Del Potro (3), Guillermo Cañas, Guillermo Coria, Diego Schwartzman (2) y Juan Ignacio Chela (1).

Además, el dirigido por Pablo Cuevas se convirtió en el 15° jugador argentino en llegar a los octavos de final de un torneo de Grand Slam en tres o más oportunidades, una marca que, en la actualidad, solo él mantiene entre los tenistas nacionales en actividad.

El argentino espera ahora por Zverev.

“En mi tercer intento, finalmente lo logré”, expresó Cerúndolo, quien ya había alcanzado la tercera ronda en Melbourne Park en las ediciones 2023 y 2025. En esas participaciones, su recorrido se había frenado ante el canadiense Felix Auger-Aliassime y el australiano Alex de Miñaur, respectivamente.

El tenista nacional subrayó el apoyo del público y lo hizo saber tras el encuentro. “Hoy me sentí como si estuviese jugando en la Argentina”, comentó al finalizar. Su próxima salida a la cancha será el domingo, en un horario que aún no fue confirmado, y se medirá con quien resulte vencedor del cruce entre el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie.

Inolvidable triunfo de Francisco Cerúndolo en el Australian Open.

Un historial favorable

Con este resultado, Cerúndolo amplió su dominio frente a Rublev y dejó el historial 4-1 a su favor, siempre con victorias en sets consecutivos ante el ruso, ex integrante del Top 10. Rublev, de 28 años, alcanzó el quinto puesto del ranking mundial a fines de 2021 y hoy figura 15° en el escalafón ATP. A lo largo de su carrera acumula 17 títulos —el más reciente, en Doha 2025—, además de dos trofeos Masters 1000 (Madrid 2024 y Monte-Carlo 2023) y cuatro definiciones más en ese nivel.

El ruso, siempre una amenaza en este tipo de torneos, había arrancado el certamen con triunfos frente al italiano Matteo Arnaldi y al portugués Jaime Faria.

Sin embargo, en la edición 2025 del cuadro principal de este primer Major del año se despidió de manera temprana al caer en su estreno ante el brasileño Joao Fonseca. En la temporada anterior, en cambio, había logrado meterse entre los ocho mejores del Australian Open, instancia en la que fue superado por Jannik Sinner.

Justamente, esa ronda de cuartos de final marca el techo de Rublev en los torneos de Grand Slam. Allí quedó fuera en tres oportunidades en Australia (2021, 2023 y 2024), en dos ediciones de Roland Garros (2020 y 2022), una vez en Wimbledon 2023 y en cuatro ocasiones en el US Open (2017, 2020, 2022 y 2023).

Un cruce exigente ante uno de los mejores del mundo

El próximo escollo del argentino será Alexander Zverev, quien dejó en el camino al británico Cameron Norrie tras imponerse por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 en su compromiso de segunda ronda.

El argentino se impuso por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 e igualó su mejor resultado en un Grand Slam.

El historial entre Cerúndolo y el actual número tres del mundo muestra un duelo parejo y con condimentos especiales: el argentino se quedó con tres enfrentamientos, mientras que el alemán celebró en dos, uno de ellos producto del abandono de Fran en 2025. Incluso, el propio Zverev ha reconocido en reiteradas entrevistas que el tenista porteño figura entre los adversarios que más lo incomodan dentro del tour.