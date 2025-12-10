miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 07:28
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, no estará hoy en la ceremonia de entrega del galardón en Oslo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Maria Corina Machado (2)
Estaba previsto que Machado asistiera a la premiación en el ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, la reina Sonja y líderes latinoamericanos incluyendo los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa.

Maria Corina Machado (1)

Por qué María Corina Machado no recibirá el Premio Nobel de la Paz

"Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario en el ayuntamiento de la Ciudad de Oslo a la 1 p.m. cuando se inicie la ceremonia", expresó a la emisora NRK Kristian Berg Harpkiven, director del instituto.

Será la hija de Machado, Ana Corina Sosa Machado, quien reciba el premio y pronuncie un discurso en nombre de su madre.

En octubre, el Comité del Premio Nobel decidió entregarle el reconocimiento a la opositora por sus "incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela" y por favorecer "una transición justa y pacífica hacia la democracia".

machado maria corina

Quién es María Corina Machado

María Corina Machado es una dirigente opositora venezolana, ingeniera industrial y líder del partido liberal Vente Venezuela, que en octubre de 2025 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia en Venezuela.

Nació en Caracas en 1967 y se formó como ingeniera industrial antes de dedicarse de lleno a la política. Es fundadora y coordinadora nacional de Vente Venezuela, un partido opositor liberal, y previamente cofundó Súmate, una ONG dedicada a la defensa de los derechos de los votantes y la supervisión de procesos electorales.

Se convirtió en una de las voces más firmes contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ocupó una banca en la Asamblea Nacional y fue figura central de la oposición, pese a inhabilitaciones y persecución judicial.

