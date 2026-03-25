miércoles 25 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de marzo de 2026 - 21:08
Jujuy.

María Eugenia Burgos distinguida con el Premio Lola Mora, "Mujeres que Inspiran"

Este miércoles en San Salvador de Jujuy, María Eugenia Burgos recibió el Premio Lola Mora, “Mujeres que Inspiran”.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
María EugeniaBurgos distinguida como el Premio Lola Mora, “Mujeres que Inspiran”

María Eugenia Burgos distinguida como el Premio Lola Mora, “Mujeres que Inspiran”

Este miércoles y en el marco del Mes de la Mujer, se entregaron reconocimientos a mujeres de San Salvador de Jujuy, premio Lola Mora, “Mujeres que Inspiran”. Una de las distinguidas fue María Eugenia Burgos, periodista de Canal 4.

Lee además
Premios Grammy: la lista completa de los ganadores.
Eventos.

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
Sirat triunfa en los Premis Gaudí con 8 galardones y Frontera consigue 4
Cine catalán.

Una jujeña ganadora en los premios Gaudí: Zaira Aden brilló en Sirât

En el Centro Cultural Éxodo Jujeño la conductora recibió la estatuilla. “Realmente es hermoso. Agradecer al Concejo que se fijó en nuestra labor. Mi trabajo es simplemente contar historias, y está buenísimo que desde nuestro trabajo, que es reflejar lo que otros hacen, pude conocer muchas historias y entre esas, una que me llegó el alma, me comprometí muchísimo con esa temática que es la trata de personas”.

La Mesa de Selección evaluó las diferentes candidaturas propuestas y reconoció a 11 mujeres, premios a mujeres de diversos ámbitos de la sociedad jujeña, cuya trayectoria y accionar generan un impacto positivo en la vida de la ciudad.

El Premio Lola Mora

Burgos recibió la distinción por su trabajo con Sara Gabriela Burgos, quien trabajó para terminar con esos delitos y rescatar a las víctimas, y también recibió su estatuilla. “Agradezco el esfuerzo, no se cansa nunca y es un ejemplo, así que estoy orgullosa de estar a su lado”.

Sobre su tarea diaria en Canal 4 y TodoJujuy, dijo que “es un lugar que tenemos que tener mucha responsabilidad”, y destacó que “para mí es un orgullo que se hayan fijado en mí. Agradezco del otro lado a la gente, a los que nos eligen y a los que nos bancan, que son nuestros jefes, que siguen confiando en nosotros”.

María Eugenia Burgos distinguida como el Premio Lola Mora, "Mujeres que Inspiran"
María Eugenia Burgos distinguida como el Premio Lola Mora, “Mujeres que Inspiran”

María Eugenia Burgos distinguida como el Premio Lola Mora, “Mujeres que Inspiran”

Sobre el premio, dijo que se lo dedica “primero a mi viejo, a mi papá, siempre, siempre a él, y a las dos mujeres que me inspiraron toda la vida, que son mi mamá y mi hermana. Y por supuesto mis hijos. Para mí la familia es básica, así que si yo no tuviera familia no sería lo que soy”.

"La adversidad nos hizo crecer y aprender"

Mientras que Sara Gabriela Burgos de la Fundación Alameda, dijo que “es importante siempre escuchar al pueblo, la voz de los otros que tienen mucho eco en nuestra vida cotidiana y en nuestro corazón”, señaló tras recibir la distinción.

La distinción busca reconocer a mujeres que, desde el compromiso, la solidaridad y el trabajo comunitario, vecinal, cultural o deportivo, contribuyen al bienestar colectivo y a la construcción de una ciudad participativa e inclusiva.

“Esta historia que ella recogió fue una historia particular, porque es la historia de los sin voz, de aquellos que han sido excluidos, expulsados del sistema, explotados tanto sexualmente, laboralmente, y muchas veces los medios de comunicación no visibilizan estas realidades”, dijo.

Sara Gabriela Burgos de la Fundación Alameda
Sara Gabriela Burgos de la Fundación Alameda

Sara Gabriela Burgos de la Fundación Alameda

“Maru fue una que se comprometió con nosotros en compartir estas realidades. Ella dijo ¿por qué no sistematizar?, ¿por qué no hacer algo con todo lo que sabemos?, y así sacamos el libro La Alameda, que cuenta desde el primer caso que rescatamos en el 2006 en Buenos Aires”.

“En el 2026 podemos decir jueces que tenemos como aliados, alianzas que hemos hecho con políticos, alianzas que hemos hecho con sistemas que antes no querían comprometerse, y eso es el orgullo, pero todo eso se debe gracias a cada uno de ustedes, gracias al pueblo que nos acompaña en la lucha, porque sin el pueblo no somos nada”, recalcó.

Sobre la problemática de la trata de personas, Burgos que “está totalmente desbordada en una Argentina en donde a un área política no le interesan las víctimas, se han desmantelado muchísimos organismos que luchaban contra la trata”, lamentó.

“Siempre decimos, como lo digo también en el libro, que la adversidad nos hizo crecer y aprender que la ingenuidad o la pureza ingenua no sirve de nada si no tiene estrategias. Después de 22 años de lucha, hoy puedo decir que con estrategias, hemos conseguido rescatar muchísimas personas de Jujuy y del país”, cerró.

Embed - María Eugenia Burgos distinguida con el Premio Lola Mora, "Mujeres que Inspiran"

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

Una jujeña ganadora en los premios Gaudí: Zaira Aden brilló en Sirât

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Gimnasia premia a sus socios con viajes para alentar al Lobo en Chaco

Abandono animal en Jujuy: qué dice la Justicia y qué sanciones prevé la ley

Lo que se lee ahora
Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa video
Jujuy.

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa y contó cómo sobrevivió al ataque

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Impactante siniestro en Alto Comedero: tres vehículos involucrados
Policiales.

Impactante siniestro en Alto Comedero: tres vehículos involucrados

BEGU 2026: siguen abiertas las inscripciones para estudiantes secundarios
Jujuy.

BEGU 2026: siguen abiertas las inscripciones para estudiantes secundarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel