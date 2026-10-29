Más de 200 jujeños viajarán a Córdoba para acompañar al papa León XIV

La comunidad católica de Jujuy se prepara para acompañar al papa León XIV durante su visita a Córdoba. Más de 200 fieles viajarán desde la provincia para participar de las actividades previstas para el martes 10 de noviembre. El padre Manuel Alfaro, párroco de la Catedral Basílica de Jujuy, confirmó que la delegación organizada desde ese templo cuenta con tres colectivos y alrededor de 200 personas, a las que se sumarán peregrinos de otras parroquias.

País. Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que bendiga a los peregrinos de Punta Corral"

En una entrevista con Canal 4, el sacerdote brindó detalles del viaje, los horarios de salida y las actividades religiosas previstas para los próximos días.

“Tenemos tres colectivos desde la delegación de Jujuy, o sea, 200 personas. Todavía se siguen inscribiendo hasta mañana, viernes, que es el último día, porque tenemos que realizar las compras para cada peregrino y los seguros también”, explicó Alfaro.

El sacerdote indicó que los interesados todavía pueden acercarse a la Catedral para anotarse durante la mañana o la tarde del viernes 30 de octubre.

Además, señaló que habrá otros contingentes: “Hay otras parroquias que también salen de cada una de las comunidades y hay parroquias que también van a Buenos Aires para poder compartir lo que va a hacer el Papa, la misa, la vigilia de los jóvenes”.

La partida de la delegación de la Catedral está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 17, desde la avenida 19 de Abril, en San Salvador de Jujuy.

“Nosotros partimos desde la avenida 19 de Abril. Como es feriado nacional decretado, vamos a salir a las 5 de la tarde. Creemos que no va a haber mucho movimiento de vehículos, por eso hemos concentrado ahí los colectivos”, detalló.

A qué hora llegarán a Córdoba y cómo será el encuentro con el Papa

Según explicó Alfaro, los peregrinos estiman llegar a Córdoba entre las 4 y las 5 de la madrugada del martes 10 de noviembre y dirigirse al predio de FAdeA, donde León XIV celebrará una misa multitudinaria.

“Estaremos llegando entre 4 y 5 de la mañana a Córdoba, directamente para el FAdeA, que es el campo donde el Papa va a celebrar la misa a las 10 de la mañana”, afirmó.

El sacerdote también mencionó el encuentro del pontífice con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas, programado para las 15:15 en la Catedral de Córdoba. El contingente prevé regresar a Jujuy durante la mañana del miércoles 11 de noviembre.

Las misas por Todos los Santos y los Fieles Difuntos en Jujuy

Alfaro también recordó que el domingo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el lunes 2 se conmemora a los Fieles Difuntos.

Día de los Fieles Difuntos (imagen archivo).

“Conmemoramos a nuestros fieles difuntos, hacemos memoria de ellos, agradecemos a Dios por el tiempo que nos regaló junto a nosotros, los padres, los abuelos, cualquier familiar o cualquier vecino”, expresó.

En la Catedral habrá misas el domingo a las 8, 10, 11 y 20, mientras que el lunes se celebrarán a las 8 y a las 20.

“Les pedimos a la gente que nos hagan llegar el listadito de todos los difuntos, familiares, amigos, vecinos, conocidos, para leerlos al comienzo de cada misa y pedir por el eterno descanso de cada uno de ellos”, invitó el párroco.