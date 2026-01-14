miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 10:52
Televisión.

MasterChef Celebrity activa el repechaje y renueva la competencia: ¿Quiénes vuelven?

Tras la inesperada salida de Emilia Attias, el certamen culinario abre una nueva fase con regresos y debutantes que prometen cambiar el rumbo del juego.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity.

Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity.

A partir de esta noche, el clima en las cocinas de MasterChef Celebrity da un giro con la llegada del repechaje, una etapa pensada para revitalizar el certamen y volver a captar la atención del público. En esta edición, el programa introduce por primera vez una fórmula diferente, marcada por cruces inesperados, tensiones y momentos emotivos.

Lee además
Quién se fue este martes del concurso.
Televisión.

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?
El momento más sensible llegó cuando Marixa Balli se acercó con su preparación a la mesa del jurado.
Televisión.

¿Qué le pasó al hermano de Marixa Balli y por qué ella se emocionó en Masterchef?

Puntualmente, algunos exconcursantes regresan en busca de revancha, mientras que nuevas celebridades se incorporan al desafío culinario, modificando por completo la dinámica de la competencia.

Esther Goris y Ariel Puchetta al frente en la primera imagen que se conoció del repechaje.

MasterChef Celebrity: vuelven los eliminados y se suman caras nuevas

El repechaje convoca a exconcursantes que ya habían dejado el certamen, pero que regresan con la expectativa de tener una segunda oportunidad. Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol y Luis Ventura son algunos de los que intentarán volver a ponerse el delantal. A ese grupo se incorpora Emilia Attias, la más reciente eliminada del programa, cuya salida tomó por sorpresa al resto de los participantes y generó una fuerte reacción entre los televidentes.

Este formato especial no solo altera el equilibrio de la competencia al permitir el regreso de figuras conocidas, sino que también renueva el juego con la incorporación de nuevos nombres al desafío gastronómico.

Emilia Attias fue la última eliminada de MasterChef Celebrity, pero pronto tendrá revancha.

Dentro del grupo de nuevos participantes aparecen nombres de peso y perfiles muy distintos: la actriz Esther Goris, Ariel Puchetta —emblemática voz de Ráfaga—, la locutora Evelyn Botto, conocida también por su vínculo mediático con Fede Bal, y el rapero Rusherking, referente de la escena urbana y expareja de la China Suárez, un dato que promete cruces llamativos con la conductora Wanda Nara.

La llegada de estos debutantes modifica el clima del certamen, suma condimentos inesperados y genera interés tanto entre los miembros del jurado como entre quienes regresan al programa con la intención de volver a competir.

Sofi Martínez regresa a la competencia.

Un juego que se reinicia y eleva la tensión en la competencia

Los nuevos participantes desembarcan con trayectorias, motivaciones y planes propios, un combo que introduce mayor imprevisibilidad en el reality y redefine la disputa, con un escenario en el que ninguno tiene ventajas y todos pelean desde el mismo punto por volver a vestir el delantal.

La noche en la que Emilia Attias quedó fuera del programa estuvo atravesada por una fuerte carga emocional. El desafío planteado fue directo, exigente y no dejó margen para errores.

Miguel Ángel Rodríguez.

Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Claudio “Turco” Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra, Andy Chango y Emilia Attias enfrentaron el desafío de reproducir una sofisticada torta de chocolate, compuesta por tres discos de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y crema de maní, todo bajo una exigente cuenta regresiva de 60 minutos.

La prueba no admitía fallas. Desde el arranque, el jurado dejó en claro los criterios de evaluación: armonía de sabores, orden en la presentación, solidez en la estructura y un estricto cumplimiento de los tiempos de cocción.

Una gala decisiva

Sobre el cierre del programa, Donato de Santis —junto a Germán Martitegui y Damián Betular— convocó a Marixa, al Turco y a Emilia al frente de las mesadas. Los tres entendieron de inmediato que ese llamado podía marcar el final de su paso por el certamen.

Donato de Santis.

“Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”, deslizó el chef, cargando de suspenso la definición. La primera en quedar fuera de peligro fue Cachaca y, minutos después, la exintegrante de Casi Ángeles terminó siendo quien abandonó la competencia gastronómica.

Al momento de decir adiós, la actriz manifestó: “Estoy muy agradecida por esta experiencia. Me voy con el corazón lleno, me llevo amigos y un montón de aprendizajes”.

Evangelina Anderson y Marixa Balli.

La despedida estuvo marcada por el apoyo del resto de los participantes, que la acompañaron con gestos de cariño y contención. “No me esperaba irme hoy, pero así es el juego y lo acepto”, expresó, con la voz quebrada.

Desde el jurado señalaron que la eliminación respondió a fallas técnicas, vinculadas al manejo del calor y a los tiempos de cocción, que impidieron que la torta alcanzara el nivel esperado. Aun así, subrayaron su talento en la cocina. Con la instancia de repechaje próxima, se abre una nueva oportunidad para que pueda confirmarlo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?

¿Qué le pasó al hermano de Marixa Balli y por qué ella se emocionó en Masterchef?

MasterChef Celebrity: ¿Quién se fue este miércoles en la gala de eliminación?

Yanina Latorre tuvo un picantísimo cruce con Wanda Nara y hablaron de todo

Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de separación

Lo que se lee ahora
Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026. video
Orgullo.

Pre Cosquín 2026: Enzo Fernández representará a Jujuy en la final de malambo solista

Por  Federico Franco

Las más leídas

No quiere salir de casa: habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta video
Polémica.

"No quiere salir de casa": habló la madre del vendedor de sándwiches de milanesa expuesto por influencers de Salta

Gran parte de la canasta básica cambiará de precio por el IPC.
Economía.

Inflación: ¿Cuándo se publica el IPC de diciembre 2025?

Carpincho o capibara. video
Atención.

Qué hacer si te cruzas con un carpincho o capibara en Jujuy

En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

Denuncian que una carnicería de Salta vendía carne de gato

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy.
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel