jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 10:58
Televisión.

MasterChef Celebrity: ¿Quién se fue este miércoles en la gala de eliminación?

La competencia de cocina entre famosos que cuenta con la conducción de Wanda Nara despidió a su sexto participante. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién se fue este miércoles de MasterChef Celebrity en la gala de eliminación.

Quién se fue este miércoles de MasterChef Celebrity en la gala de eliminación.

Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity enfrentó a los siete concursantes que siguen en carrera durante la quinta instancia de eliminación del programa presentado por Wanda Nara. Tal como marcaba la dinámica del formato, uno de ellos tuvo que despedirse al final de la jornada.

Lee además
Quién se fue este martes del concurso.
Televisión.

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?
El momento más sensible llegó cuando Marixa Balli se acercó con su preparación a la mesa del jurado.
Televisión.

¿Qué le pasó al hermano de Marixa Balli y por qué ella se emocionó en Masterchef?

En una velada exigente, quienes habían acumulado los puntajes más bajos y llevaban el delantal negro fueron evaluados bajo los rígidos criterios de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Valentina Cervantes, Eugenia Tobal, el Turco Husaín, Emilia Attias, Momi Giardina, Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango fueron los que se jugaron la permanencia en la competencia gastronómica.

Quien fue el eliminado de Masterchef Celebrity

Este miércoles, la instancia de eliminación planteó un desafío particular: preparar en una hora un plato utilizando un disco de arado, acompañado por una guarnición realizada fuera de ese utensilio. “Esta noche tenemos una novedad que se trata de una oportunidad única”, anticipó Martitegui.

En ese clima de sorpresa, el jurado comunicó un giro inesperado en la dinámica del juego que dejó descolocados a los concursantes. Sobre cada estación de trabajo apareció un sobre con un enigma, y resolverlo correctamente significaba subir de inmediato al balcón; fallar implicaba continuar en la competencia.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity.

Aun así, la dinámica quedó marcada por la despedida de Valentina Cervantes. Tras ese momento, el jurado retomó la evaluación hasta que la instancia final dejó frente a frente a Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango.

“Tenemos que elegir en esta gala de eliminación quién de ustedes dos abandona las cocinas de Masterchef”, planteó Donato. Luego de una pausa, agregó: “El eliminado de esta noche es... Andy, juntate con Miguel Ángel, y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va ninguno”. La noticia desató un visible alivio en ambos competidores.

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity.

Día, horario y opciones para seguir la gala de MasterChef Celebrity

El episodio en el que se define quién abandona el certamen suele emitirse los domingos —aunque las dos ediciones previas se trasladaron al miércoles—. La transmisión comienza a las 22.30 y puede seguirse por Telefe, tanto en su señal tradicional como en Telefe en Vivo (Telecentro: canales 12 y 1001 HD; Flow: canal 10; DirecTV: 123 y 1123 HD). También está disponible en HBO Max.

Embed

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

Hasta ahora solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade y Valentina Cervantes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?

¿Qué le pasó al hermano de Marixa Balli y por qué ella se emocionó en Masterchef?

AFA entregó los Premios Alumni: quién fue el árbitro destacado de la Primera Nacional

Todo lo que tenés que saber de los Martín Fierro de Cable 2025

Mauro Icardi fue inscripto como deudor alimentario por una deuda millonaria

Lo que se lee ahora
Martín Fierro de Cable 2025.
Televisión.

Todo lo que tenés que saber de los Martín Fierro de Cable 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel