MasterChef Celebrity: ¿Quién se fue este miércoles en la gala de eliminación?

Quién se fue este miércoles de MasterChef Celebrity en la gala de eliminación.

Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity enfrentó a los siete concursantes que siguen en carrera durante la quinta instancia de eliminación del programa presentado por Wanda Nara . Tal como marcaba la dinámica del formato, uno de ellos tuvo que despedirse al final de la jornada.

En una velada exigente , quienes habían acumulado los puntajes más bajos y llevaban el delantal negro fueron evaluados bajo los rígidos criterios de los chefs Donato de Santis , Damián Betular y Germán Martitegui .

Valentina Cervantes , Eugenia Tobal , el Turco Husaín , Emilia Attias , Momi Giardina , Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango fueron los que se jugaron la permanencia en la competencia gastronómica .

Este miércoles, la instancia de eliminación planteó un desafío particular : preparar en una hora un plato utilizando un disco de arado , acompañado por una guarnición realizada fuera de ese utensilio. “ Esta noche tenemos una novedad que se trata de una oportunidad única” , anticipó Martitegui .

En ese clima de sorpresa, el jurado comunicó un giro inesperado en la dinámica del juego que dejó descolocados a los concursantes. Sobre cada estación de trabajo apareció un sobre con un enigma, y resolverlo correctamente significaba subir de inmediato al balcón; fallar implicaba continuar en la competencia.

Aun así, la dinámica quedó marcada por la despedida de Valentina Cervantes. Tras ese momento, el jurado retomó la evaluación hasta que la instancia final dejó frente a frente a Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango.

“Tenemos que elegir en esta gala de eliminación quién de ustedes dos abandona las cocinas de Masterchef”, planteó Donato. Luego de una pausa, agregó: “El eliminado de esta noche es... Andy, juntate con Miguel Ángel, y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va ninguno”. La noticia desató un visible alivio en ambos competidores.

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity.

Día, horario y opciones para seguir la gala de MasterChef Celebrity

El episodio en el que se define quién abandona el certamen suele emitirse los domingos —aunque las dos ediciones previas se trasladaron al miércoles—. La transmisión comienza a las 22.30 y puede seguirse por Telefe, tanto en su señal tradicional como en Telefe en Vivo (Telecentro: canales 12 y 1001 HD; Flow: canal 10; DirecTV: 123 y 1123 HD). También está disponible en HBO Max.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

Hasta ahora solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade y Valentina Cervantes.