Medio Oriente: Pakistán anunció un acuerdo de paz entre Estados Unidos e irán para terminar la guerra

A través de un comunicado oficial, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif informó que el entendimiento fue alcanzado tras una intensa ronda de negociaciones y que Estados Unidos e Irán aceptaron cesar de manera inmediata las operaciones militares poniéndole fin a la guerra en Medio Oriente.

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“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, expresó el mandatario pakistaní.

Según detalló, el pacto contempla la terminación inmediata y permanente de las acciones militares en todos los frentes, incluyendo escenarios sensibles como el Líbano, donde las tensiones entre Israel y Hezbollah amenazaban con extender el conflicto regional.

Sharif indicó además que la ceremonia oficial de firma se realizará el próximo 19 de junio en Suiza, aunque por el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre la sede del encuentro.

image Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El líder pakistaní agradeció a ambas naciones por haber optado por una salida diplomática y destacó el papel de los países mediadores que participaron en las negociaciones. Entre ellos mencionó a Qatar, Arabia Saudita y Turquía.

“Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, sostuvo.

Además, adelantó que durante los próximos días se llevarán a cabo reuniones técnicas entre los mediadores y las partes involucradas para avanzar en la implementación del acuerdo y preparar la firma definitiva.

Donald Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Poco después del anuncio realizado por Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo con Irán quedó cerrado y celebró el entendimiento.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, publicó el mandatario.

Trump también informó que autorizó la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Asimismo, anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la zona desde el inicio de la crisis. “Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz. Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, afirmó.