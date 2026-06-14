domingo 14 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de junio de 2026 - 19:33
Mundo.

Medio Oriente: Pakistán anunció un acuerdo de paz entre Estados Unidos e irán para terminar la guerra

Tras meses de enfrentamientos y tensión regional, Pakistán anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pondrá fin al conflicto.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

A través de un comunicado oficial, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif informó que el entendimiento fue alcanzado tras una intensa ronda de negociaciones y que Estados Unidos e Irán aceptaron cesar de manera inmediata las operaciones militares poniéndole fin a la guerra en Medio Oriente.

Lee además
Según Trump, una vez firmado el acuerdo, el estrecho de Ormuz quedará abierto “para todos”.  
EN VIVO.

Donald Trump anunció que EE.UU. e Irán podrían firmar un acuerdo este domingo
Orientación vocacional (imagen creada con IA).
Educación.

Talleres de orientación vocacional en la Facultad de Humanidades: cómo inscribirse

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, expresó el mandatario pakistaní.

Según detalló, el pacto contempla la terminación inmediata y permanente de las acciones militares en todos los frentes, incluyendo escenarios sensibles como el Líbano, donde las tensiones entre Israel y Hezbollah amenazaban con extender el conflicto regional.

Sharif indicó además que la ceremonia oficial de firma se realizará el próximo 19 de junio en Suiza, aunque por el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre la sede del encuentro.

image
Pakist&aacute;n confirm&oacute; que Estados Unidos e Ir&aacute;n alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El líder pakistaní agradeció a ambas naciones por haber optado por una salida diplomática y destacó el papel de los países mediadores que participaron en las negociaciones. Entre ellos mencionó a Qatar, Arabia Saudita y Turquía.

“Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, sostuvo.

Además, adelantó que durante los próximos días se llevarán a cabo reuniones técnicas entre los mediadores y las partes involucradas para avanzar en la implementación del acuerdo y preparar la firma definitiva.

Donald Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Poco después del anuncio realizado por Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo con Irán quedó cerrado y celebró el entendimiento.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, publicó el mandatario.

Trump también informó que autorizó la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Asimismo, anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la zona desde el inicio de la crisis. “Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz. Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, afirmó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump anunció que EE.UU. e Irán podrían firmar un acuerdo este domingo

Talleres de orientación vocacional en la Facultad de Humanidades: cómo inscribirse

Medio Oriente en alerta: Estados Unidos lanzó más bombardeos contra Irán

Donar sangre: un acto de altruismo que puede salvar hasta cuatro vidas

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Empatía.

Donar sangre: un acto de altruismo que puede salvar hasta cuatro vidas

Las más leídas

Murió un adolescente de 16 años que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy
Tragedia.

Murió un adolescente que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping video
Mundo.

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping

Bianchi le devolvió la sonrisa a Gimnasia
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Adopción en Jujuy.
Familia.

Adopción en Jujuy: buscan familias para 9 chicos que necesitan un hogar

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros video
Tragedia.

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel