Minnesota United vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

El próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Portland Timbers visita a Minnesota United en el estadio Allianz Field, por el duelo correspondiente a la semana 26 de la MLS.

Así llegan Minnesota United y Portland Timbers El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS Minnesota United ganó su último duelo ante Real Salt Lake por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS El anterior partido jugado por Portland Timbers acabó en empate por 0-0 ante San Diego FC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y firmaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs San Diego FC: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Chicago Fire: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Colorado Rapids: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Sporting Kansas City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs LA Galaxy: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs New York Red Bulls: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Houston: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 15: vs Vancouver Whitecaps FC: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina) Horario Minnesota United y Portland Timbers, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

