Mirtha Legrand y la primicia que dio sobre el INCAA y el Cine Gaumont

Mirtha Legrand confirmó que el INCAA y el Cine Gaumont no cierran.

Mirtha Legrand se reunió con el nuevo director del INCAA

“Anoche me vino a saludar el nuevo director del INCAA (Carlos Pirovano) y me dijo que no cierra el INCAA. Que no cierran el (cine) Gaumont. Y que no cierra la escuela de cine. Esto es una novedad que les doy, eh. Todo eso es obra de José Martínez Suárez, mi hermano. Así que me dieron una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad”, introdujo con alegría.