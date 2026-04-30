Muchos jujeños ya buscan las figuritas del Mundial: cuándo van a llegar a Jujuy

A medida que se acerca el Mundial 2026, en Jujuy ya se siente la fiebre por el álbum y las figuritas. En kioscos y puntos de venta crece la consulta de chicos y familias que quieren empezar a coleccionar, aunque por ahora en muchos lugares todavía no lograron conseguir stock.

Patricia, una vendedora jujeña que habló con Canal 4, contó que la demanda ya es fuerte. “Sí, bastante demanda”, dijo al ser consultada sobre el interés del público. Según explicó, los que más las piden son los chicos, aunque en realidad son los padres quienes están detrás de la búsqueda. “Los chicos, pero los papás de los chicos, que son los que pagan, así que ellos son los que más están interesados para los chicos”, señaló.

La comerciante explicó que, aunque les dijeron que las figuritas ya habían empezado a llegar a algunos lugares, ellas todavía no pudieron conseguirlas. “Me dicen que sí, pero nosotras no las tenemos”, afirmó.

También contó que ya fueron a buscar en los sitios donde suelen abastecerse, pero hasta ahora no tuvieron respuesta concreta. “Hemos ido a buscar a los lugares donde siempre nos abastecemos, pero dijeron que no había, que mañana, que el lunes, pero de momento no la tenemos”, relató.

Álbum del Mundial 2026.

Esa situación genera ansiedad entre quienes ya empezaron a preguntar. “Todos piden, todos quieren”, resumió Patricia, reflejando el entusiasmo que genera cada Mundial, sobre todo entre los más chicos.

Cuánto costarán el álbum y los sobres

Panini ya confirmó en la Argentina los valores oficiales del nuevo álbum del Mundial 2026. La edición tapa blanda costará $15.000 y cada sobre tendrá un valor de $2.000.

En esta ocasión, cada paquetito traerá siete figuritas en lugar de las cinco tradicionales y algunos incluso incluirán una adicional como bonus.

El nuevo álbum será además el más grande de la historia de los Mundiales, ya que la edición 2026 contará con 48 selecciones. Tendrá 112 páginas y reunirá un total de 980 stickers.

Messi y las figuras, entre las más buscadas

Patricia también dijo que, como suele pasar, las más buscadas serán las figuritas de la Selección y de las grandes figuras. “Sí, la selección, claro, los jugadores estrellas”, comentó cuando le preguntaron si la más difícil sería la de Messi.

Mientras se espera la llegada definitiva del producto a Jujuy, crece la expectativa entre los coleccionistas y fanáticos. En la previa de una nueva Copa del Mundo, el furor por llenar el álbum ya empezó a jugar su propio partido.