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11 de junio de 2026 - 08:07
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Mundial 2026: Australia y Turquía se enfrentarán por primera vez en su historia

Australia y Turquía se miden en el BC Place Stadium el domingo 14 de junio a las 01:00 (hora Argentina) y Jesús Valenzuela Sáez es el elegido para dirigir el partido.

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Mundial 2026: Australia y Turquía se enfrentarán por primera vez en su historia
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 1 del grupo D del Mundial, Turquía y Australia se enfrentan el domingo 14 de junio desde las 01:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

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El cruce entre el conjunto de Oceanía y el combinado turco marcará un hito inédito: el Mundial 2026 será el escenario de su primer enfrentamiento. Ambos integran el Grupo D junto a Estados Unidos y Paraguay.

Para el seleccionado dirigido por Tony Popovic, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, será su séptima participación en una Copa del Mundo y la sexta consecutiva desde Sudáfrica 2010. Alcanzó los octavos de final en Alemania 2006 y Qatar 2022.

En tanto, los turcos regresan a la máxima cita del fútbol tras 24 años, luego de imponerse 1-0 a Kosovo en la final del repechaje de la UEFA. Su última participación había sido en Corea-Japón 2002, donde alcanzaron las semifinales. Hasta entonces, solo habían disputado la edición de 1954, en la que quedaron eliminados en la fase de grupos tras un desempate.

Australia y Turquía se enfrentaron previamente en amistosos internacionales disputados en mayo de 2004 en territorio australiano. El historial favorece al conjunto turco, que ganó ambos partidos por 3-1 y 1-0.

El encuentro será supervisado por Jesús Valenzuela Sáez, el juez encargado.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Australia en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo D - Fecha 2: vs Estados Unidos: 19 de junio - 16:00 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 3: vs Paraguay: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Turquía en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo D - Fecha 2: vs Paraguay: 20 de junio - 00:00 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 3: vs Estados Unidos: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Horario Australia y Turquía, según país
  • Argentina: 01:00 horas
  • Colombia y Perú: 23:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 22:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 00:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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