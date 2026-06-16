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16 de junio de 2026 - 07:12
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Mundial 2026: Brasil quiere encaminar su clasificación y Haití mantener viva la ilusión

En la previa de Brasil vs Haití, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 19 de junio desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Filadelfia.

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Mundial 2026: Brasil quiere encaminar su clasificación y Haití mantener viva la ilusión
BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 19 de junio, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Haití enfrenta a Brasil en el estadio Filadelfia, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo C del Mundial.

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El Grupo C afronta un partido que puede empezar a marcar el destino de ambos equipos. La Canarinha intentará dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que los caribeños necesitan reaccionar para no comprometer sus opciones de clasificación.

Brasil debutó con un empate 1-1 frente a Marruecos, un resultado que los dejó con un solo punto y cedió el liderazgo del Grupo C a Escocia. Ismael Saibari adelantó al conjunto africano, pero Vinícius Júnior apareció para establecer la igualdad definitiva.

Del otro lado estará una selección haitiana que llega necesitada de puntos tras caer por 1-0 ante Escocia. Les Grenadiers ofrecieron resistencia, pero el tanto de John McGinn en la primera mitad terminó inclinando la balanza a favor de los europeos.

Brasil y Haití se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo, aunque ya cuentan con tres antecedentes en partidos amistosos. El historial favorece ampliamente a la Canarinha, que se impuso en todos los cruces y siempre por goleada.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Brasil en el próximo partido del Mundial
  • Grupo C - Fecha 3: vs Escocia: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Haití en el próximo partido del Mundial
  • Grupo C - Fecha 3: vs Marruecos: 24 de junio - 19:00 (hora Argentina)
Horario Brasil y Haití, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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