jueves 18 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de junio de 2026 - 21:05
Goleada.

Mundial 2026: Canadá aplastó 6-0 a Qatar por el Grupo B

Jonathan David fue la gran figura con tres goles en una noche histórica para Canadá, que no le dio chances a Qatar por la segunda fecha.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Canadá goleó a Qatar.

Canadá goleó a Qatar.

Canadá goleó a Qatar.

Canadá goleó a Qatar.

Lee además
iran desafia a belgica en un duelo clave por el grupo g del mundial

Irán desafía a Bélgica en un duelo clave por el Grupo G del Mundial
mundial 2026: espana quiere reaccionar ante una arabia saudita que ya dio la sorpresa

Mundial 2026: España quiere reaccionar ante una Arabia Saudita que ya dio la sorpresa

El equipo dirigido por Jesse Marsch fue superior de principio a fin y golpeó rápido en el primer tiempo. Qatar nunca logró hacer pie ante el vendaval ofensivo canadiense, que encontró espacios, generó situaciones y fue efectivo cada vez que llegó al área.

Canadá golpeó temprano y manejó el partido

A los 16 minutos, Cyle Larin abrió el marcador con un remate de zurda desde muy cerca, tras un saque de esquina. Con ese tanto, Canadá empezó a encaminar un partido que dominaría con autoridad.

Canadá goleó a Qatar.
Canadá goleó a Qatar.

Canadá goleó a Qatar.

A los 29 minutos apareció Jonathan David para marcar el segundo gol y ampliar la ventaja. El delantero canadiense sería una de las grandes figuras del encuentro.

Antes del descanso, Canadá volvió a golpear. A los 45+3, Alistair Johnston envió un centro desde el sector izquierdo, Larin ganó de cabeza y el arquero catarí desvió la pelota, pero David apareció en el rebote y empujó el balón al fondo de la red para poner el 3-0.

Una goleada histórica para Canadá

En el segundo tiempo, Canadá no bajó la intensidad. A los 66 minutos, Nathan Saliba marcó en su debut mundialista apenas diez minutos después de ingresar como reemplazo de Ismaël Koné.

Canadá goleó a Qatar.
Canadá goleó a Qatar.

Canadá goleó a Qatar.

A los 75, Jacob Shaffelburg también aprovechó sus minutos en cancha: había ingresado poco antes y anotó el 5-0 para estirar aún más la diferencia.

El sexto llegó en tiempo de descuento. A los 90+2, Jonathan David completó su gran noche con un remate de zurda desde el centro del área, tras asistencia de Nathan Saliba, y selló el 6-0 definitivo.

Con este resultado, Canadá consiguió una victoria histórica y quedó muy bien perfilada en el Grupo B del Mundial 2026.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Irán desafía a Bélgica en un duelo clave por el Grupo G del Mundial

Mundial 2026: España quiere reaccionar ante una Arabia Saudita que ya dio la sorpresa

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron en Atlanta

Mundial 2026: Suiza goleó a Bosnia y se afirma en el Grupo B

Por qué los botines rosas dominan el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Bruno Amiconi - Árbitro video
Deportes.

Bruno Amiconi dirige Gimnasia de Jujuy vs Güemes: cómo le fue al Lobo con este árbitro

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

De Tilcara al Mundial. video
Pasión.

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos en Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

La natalidad cae y la cobertura escolar podría alcanzar niveles históricos
Sociedad.

La natalidad cae y la cobertura escolar podría alcanzar niveles históricos

Florencia Peña rompió en llanto tras el error de información. video
Espectáculos.

Luzu TV echó a los responsables tras el error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel