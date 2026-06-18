Mundial 2026: Canadá aplastó 6-0 a Qatar por el Grupo B

Canadá goleó 6-0 a Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en una actuación contundente que le permitió al seleccionado norteamericano conseguir una victoria histórica en la Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Jesse Marsch fue superior de principio a fin y golpeó rápido en el primer tiempo. Qatar nunca logró hacer pie ante el vendaval ofensivo canadiense, que encontró espacios, generó situaciones y fue efectivo cada vez que llegó al área.
Canadá golpeó temprano y manejó el partido
A los 16 minutos, Cyle Larin abrió el marcador con un remate de zurda desde muy cerca, tras un saque de esquina. Con ese tanto, Canadá empezó a encaminar un partido que dominaría con autoridad.
A los 29 minutos apareció Jonathan David para marcar el segundo gol y ampliar la ventaja. El delantero canadiense sería una de las grandes figuras del encuentro.
Antes del descanso, Canadá volvió a golpear. A los 45+3, Alistair Johnston envió un centro desde el sector izquierdo, Larin ganó de cabeza y el arquero catarí desvió la pelota, pero David apareció en el rebote y empujó el balón al fondo de la red para poner el 3-0.
Una goleada histórica para Canadá
En el segundo tiempo, Canadá no bajó la intensidad. A los 66 minutos, Nathan Saliba marcó en su debut mundialista apenas diez minutos después de ingresar como reemplazo de Ismaël Koné.
A los 75, Jacob Shaffelburg también aprovechó sus minutos en cancha: había ingresado poco antes y anotó el 5-0 para estirar aún más la diferencia.
El sexto llegó en tiempo de descuento. A los 90+2, Jonathan David completó su gran noche con un remate de zurda desde el centro del área, tras asistencia de Nathan Saliba, y selló el 6-0 definitivo.
Con este resultado, Canadá consiguió una victoria histórica y quedó muy bien perfilada en el Grupo B del Mundial 2026.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.