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14 de junio de 2026 - 08:39
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Mundial 2026: El Grupo J tendrá un enfrentamiento inédito entre Austria y Jordania

Palpitamos la previa del choque entre Austria y Jordania. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Mundial 2026: El Grupo J tendrá un enfrentamiento inédito entre Austria y Jordania
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Austria y Jordania, por la fecha 1 del grupo J del Mundial, se jugará el próximo miércoles 17 de junio, a partir de las 01:00 (hora Argentina), en el estadio San Francisco.

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El cierre de la primera jornada del Grupo J tendrá además un enfrentamiento inédito, ya que Austria y Jordania se medirán por primera vez. El duelo marcará otro de los inicios del historial entre ambas selecciones.

Después de una ausencia de 28 años, Austria volverá a disputar un Mundial. El seleccionado europeo afrontará su octava participación, luego de sus últimas presencias en Italia 1990 y Francia 1998, ediciones en las que no logró superar la fase de grupos.

La mejor actuación de Das Team llegó en Suiza 1954, cuando alcanzó el tercer puesto. Dos décadas antes, en Italia 1934, también había dejado su huella al finalizar en la cuarta posición.

Austria ostenta un récord único en la historia de los Mundiales: protagonizó el partido con más goles jamás registrado, aquel mítico 7–5 contra Suiza en 1954. Además, tiene otra curiosa marca en su haber: es la selección con más partidos disputados en una Copa del Mundo sin haber registrado jamás un empate 0–0.

Para Jordania será su debut mundialista. Los Al Nashama se convertirán en una de las cuatro selecciones que estrenarán participación en el Mundial 2026, luego de concretar una histórica clasificación cuarenta años después de su primera aparición en unas Eliminatorias.

El conjunto dirigido por Jamal Sellami selló su boleto tras vencer 3-0 a Omán con un triplete de Ali Olwan y completó una campaña sobresaliente, en la que apenas sufrió una derrota, frente a la República de Corea.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Austria en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo J - Fecha 2: vs Argentina: 22 de junio - 14:00 (hora Argentina)
  • Grupo J - Fecha 3: vs Argelia: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Jordania en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo J - Fecha 2: vs Argelia: 23 de junio - 00:00 (hora Argentina)
  • Grupo J - Fecha 3: vs Argentina: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Horario Austria y Jordania, según país
  • Argentina: 01:00 horas
  • Colombia y Perú: 23:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 22:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 00:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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