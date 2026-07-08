Mundial 2026: España y Bélgica se juegan un lugar entre los cuatro mejores

El duelo entre España y Bélgica correspondiente a la llave 2 se disputará en el estadio Los Ángeles desde las 16:00 (hora Argentina), el viernes 10 de julio.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre España y Bélgica correspondiente a la llave 2 se disputará en el estadio Los Ángeles desde las 16:00 (hora Argentina), el viernes 10 de julio.
La Roja llega con una histórica solidez defensiva y sin recibir goles en todo el torneo, mientras que los Diablos Rojos atraviesan su mejor momento ofensivo tras una contundente clasificación. El ganador se asegurará un lugar entre los cuatro mejores del certamen.
España continúa firme en su camino hacia un nuevo título mundial. En octavos eliminó 1-0 a Portugal con un gol en el cierre del tiempo reglamentario y, además de avanzar de ronda, estableció un nuevo récord histórico al superar la mayor racha de imbatibilidad en los Mundiales, dejando atrás los 559 minutos sin recibir goles que ostentaba Suiza.
El conjunto español terminó como líder del Grupo H tras igualar con Cabo Verde (0-0) y vencer a Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0). Luego ratificó su candidatura con un sólido 3-0 sobre Austria en dieciseisavos. Campeón del mundo en Sudáfrica 2010, España disputa su decimoquinta Copa del Mundo consecutiva desde 1974.
Por su parte, Bélgica llega fortalecida después de golear 4-1 a Estados Unidos en octavos, con un doblete de Charles De Ketelaere, un tanto de Hans Vanaken y otro de Romelu Lukaku sobre el final del encuentro.
Los Diablos Rojos fueron segundos del Grupo J tras empatar con Egipto (1-1) e Irán (0-0) y golear 5-1 a Nueva Zelanda. En 16avos de final ya habían mostrado carácter al superar 3-2 a Senegal. Su mejor actuación mundialista sigue siendo el tercer puesto conseguido en Rusia 2018, además del cuarto lugar alcanzado en México 1986.
España y Bélgica se enfrentaron dos veces en la historia de los Mundiales, con un triunfo por lado. El antecedente más reciente fue el 2-1 del seleccionado español en la fase de grupos de Italia 1990, mientras que el elenco belga se impuso en los cuartos de final de México 1986 tras una dramática definición por penales.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Oliver.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.