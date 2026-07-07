Mundial 2026: Francia y Marruecos reeditan un duelo histórico en cuartos de final

Francia recibe el próximo jueves 9 de julio a Marruecos por la llave 1 del Mundial, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Boston.
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Francia recibe el próximo jueves 9 de julio a Marruecos por la llave 1 del Mundial, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Boston.
Este choque reeditará un duelo con sabor a revancha de Qatar 2022. En aquella última Copa del Mundo, los franceses se impusieron por 2-0 ante la escuadra africana en semifinales. Ahora, la historia vuelve a cruzarlos.
Francia llega a los cuartos de final tras superar por 1-0 a Paraguay en un encuentro muy disputado. La clasificación se resolvió con un penal convertido por Kylian Mbappé, quien alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo.
Los franceses han mostrado una campaña sólida de principio a fin. Lideraron el Grupo I con puntaje perfecto gracias a sus triunfos sobre Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), antes de golear 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final.
Campeón del mundo en 1998 y 2018, el seleccionado galo disputará los cuartos de final por novena vez en su historia (4 victorias, 2 empates y 2 derrotas en esta instancia) y buscará convertirse en la segunda selección europea en alcanzar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo.
Por su parte, Marruecos fue el primer equipo en asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo tras vencer con autoridad por 3-0 a Canadá. Los Leones del Atlas dominaron al conjunto anfitrión con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi.
El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi terminó segundo en el Grupo C después de empatar 1-1 con Brasil y vencer a Escocia (1-0) y Haití (4-2). En 16avos protagonizó una de las series más dramáticas del campeonato: igualó sobre la hora frente a Países Bajos gracias a un cabezazo de Issa Diop y selló la clasificación en la definición por penales.
Tras convertirse en Qatar 2022 en la primera selección africana en disputar unas semifinales mundialistas, los marroquíes volvieron a hacer historia al convertirse en el primer representante de África en alcanzar los cuartos de final en ediciones consecutivas. Ahora intentará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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