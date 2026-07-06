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6 de julio de 2026 - 20:03
Deportes.

Sociedad Española de Jujuy campeón regional Sub 16 de vóley

Sociedad Española ganó todos sus partidos y se quedó con el título en el certamen de vóley disputado en Catamarca.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
SociedadEspañola de Jujuy campeón regional Sub 16 de vóley

Sociedad Española de Jujuy campeón regional Sub 16 de vóley

Sociedad Española de Jujuy se consagró campeón del Torneo Regional Sub 16 de Clubes de Vóley masculino, tras vencer por 3 sets a 1 a Gimnasia y Tiro de Salta en la final disputada en el estadio del Club Defensores del Norte, en Catamarca.

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El certamen fue organizado por Defensores del Norte y fiscalizado por la Federación Catamarqueña de Vóley. Durante todo el fin de semana reunió a equipos de distintas provincias del NOA.

Una campaña invicta

El conjunto jujeño completó un torneo impecable y terminó invicto, luego de ganar todos sus partidos. Durante la fase de grupos, Sociedad Española no cedió ningún set y finalizó en el primer puesto de la tabla general. En el encuentro decisivo, el equipo mostró solidez, carácter y buen juego para imponerse ante un exigente rival salteño.

Sociedad Española de Jujuy campeón regional Sub 16 de vóley

Sociedad Española de Jujuy campeón regional Sub 16 de vóley

El camino de Sociedad Española hacia la final

En los cuartos de final, Sociedad Española derrotó por 3-0 a Mutual Vóley de Catamarca. Luego, en las semifinales, superó por 3-1 a Ateneo Mariano Moreno, también representante catamarqueño, y consiguió la clasificación al partido por el título. En la final, el conjunto jujeño venció por 3-1 a Gimnasia y Tiro de Salta y se quedó con el campeonato regional.

El resto de las posiciones

Ateneo Mariano Moreno completó el podio al finalizar en el tercer puesto del certamen. En los restantes encuentros, Riojano derrotó a CIDEF y terminó quinto. Defensores del Norte superó a Mutual Vóley para ocupar el séptimo lugar, mientras que Peñarol de Belén venció a Racing de Tinogasta y finalizó noveno.

La ceremonia de premiación

La entrega de trofeos contó con la presencia del presidente de la Federación Catamarqueña de Vóley, Ricardo Sosa. También participó Carlos Pereda, responsable de la organización del torneo.

Posiciones finales

  • Sociedad Española de Jujuy
  • Gimnasia y Tiro de Salta
  • Ateneo Mariano Moreno
  • Tucumán de Gimnasia
  • Riojano
  • CIDEF
  • Defensores del Norte
  • Mutual Vóley
  • Peñarol de Belén
  • Racing de Tinogasta
  • Instituto Pellegrini

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