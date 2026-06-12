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12 de junio de 2026 - 10:04
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Mundial 2026: Uruguay y Arabia Saudita se reencuentran tras Rusia 2018

Todos los detalles de la previa del partido entre Arabia Saudita y Uruguay, que se jugará el lunes 15 de junio desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Miami.

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Mundial 2026: Uruguay y Arabia Saudita se reencuentran tras Rusia 2018
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Uruguay y Arabia Saudita se enfrentarán en el estadio Miami el próximo lunes 15 de junio desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo H del Mundial.

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Los seleccionados árabe y sudamericano disputarán su segundo enfrentamiento en la historia de los Mundiales y volverán a compartir zona, tal como ocurrió en Rusia 2018. En esta edición, estarán acompañados por España y Cabo Verde.

Arabia Saudita disputará su séptima Copa del Mundo. Desde su debut en Estados Unidos 1994, el conjunto asiático sólo se ausentó en dos ediciones y buscará volver a superar la fase de grupos, algo que consiguió una única vez.

Aquella histórica actuación se dio justamente en su primera participación en Mundiales, cuando avanzó hasta los octavos de final. Su recorrido terminó con una derrota por 3-1 frente a Suecia.

Por su parte, Uruguay, bicampeón del mundo tras conquistar la edición inaugural de 1930 y protagonista de la epopeya del Maracanazo en 1950, se prepara para disputar su 15ª Copa del Mundo y encadenar su quinta participación consecutiva desde Sudáfrica 2010.

El conjunto charrúa, que a lo largo de su historia también alcanzó tres cuartos puestos (Suiza 1954, México 1970 y el recordado certamen de 2010), selló su clasificación tras finalizar en la cuarta posición de las Eliminatorias Sudamericanas.

Esta vez, el desafío estará bajo la conducción de Marcelo Bielsa, quien ya cuenta con experiencia en la máxima cita del fútbol luego de dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010.

En el único antecedente mundialista, el 20 de junio de 2018, Uruguay se impuso 1-0 sobre Arabia Saudita. Además, ambas selecciones registran dos amistosos previos: un empate 1-1 en 2014 y una victoria saudí por 3-2 en 2002.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Arabia Saudita en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo H - Fecha 2: vs España: 21 de junio - 13:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs Cabo Verde: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Uruguay en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo H - Fecha 2: vs Cabo Verde: 21 de junio - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs España: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)
Horario Arabia Saudita y Uruguay, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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