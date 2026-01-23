Archivan la denuncia contra Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España resolvió archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias por dos trabajadoras que lo acusaron de presuntas agresiones sexuales y trata . La decisión se fundamenta en la “ falta de jurisdicción de los tribunales españoles ” para investigar los hechos denunciados.

La causa había tomado estado público tras una investigación periodística de tres años realizada por elDiario.es, en colaboración con Univisión. Sin embargo, el Ministerio Público concluyó que España no tiene competencia legal para intervenir en el caso.

Según detalló la Fiscalía, los presuntos hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, países donde el artista residía en ese momento . Además, el organismo remarcó que Iglesias no reside actualmente en España ni mantiene allí su centro de vida, intereses o actividad principal, más allá de poseer propiedades inmobiliarias en el país.

El pasado lunes, la defensa del cantante solicitó formalmente el archivo de las actuaciones por la falta de jurisdicción española, pedido que finalmente fue aceptado por la Fiscalía. Fuentes jurídicas indicaron que la resolución no es recurrible.

Qué pueden hacer las denunciantes

En la resolución, el Ministerio Fiscal explicó a las denunciantes que, si lo consideran pertinente, deberán reproducir su denuncia ante los órganos judiciales competentes. La Fiscalía también recordó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que España no debe investigar hechos cometidos fuera de su territorio cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva.

En ese sentido, se aclaró además que, si bien el delito de trata puede tener carácter transnacional, requiere que las víctimas sean nacionales o residentes del país que investiga, condición que no se cumple en este caso, ya que ambas denunciantes son extranjeras.

La respuesta de Julio Iglesias

Tras la difusión del caso, Julio Iglesias negó públicamente todas las acusaciones. A través de sus redes sociales, el artista publicó supuestos mensajes de WhatsApp enviados por las denunciantes con el objetivo de demostrar la falsedad de los hechos denunciados, luego de que la Fiscalía rechazara brindarle acceso formal a la denuncia.

Las dos mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta que trabajaron para Iglesias en 2021, aseguraron haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral. Una de ellas tenía entonces 22 años, mientras que el cantante tenía 77.

En un mensaje difundido en Instagram, Iglesias sostuvo: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.