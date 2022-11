Bangladesh: un hincha de la Selección murió de un infarto. 

El incidente tuvo lugar en su casa este martes alrededor de las 6:15 PM, de Bangladesh. Kakan tenía tres hijos y era residente de la ciudad de Comilla, capital de ese país. Estaba viendo el juego mientras estaba sentado con el resto de la familia en la casa del pueblo.

Hincha Su nombre era Kausar Javed Kakan, tenía 40 años y el ataque al corazón se produjo en los últimos minutos del encuentro. Twitter

El hermano de la víctima, Anwar Parvez Mamun, informó a un medio local que el hombre era seguidor de la Selección argentina y que estaba viendo el partido junto al resto de su familia cuando que a minutos de finalizar el encuentro sufrió un infarto.

El difícil debut de la Selección argentina ante Arabia Saudita

La selección dirigida por Lionel Scaloni sufrió una dura derrota frente a Arabia Saudita en el debut mundialista. Si bien Argentina empezó dominando el partido y rápidamente llegó el gol de Lionel Messi desde el punto penal, en el primer tiempo no logró estirar la ventaja y le anularon tres goles por off-side.

En el segundo tiempo la imagen del equipo no fue el mismo y de inmediato Arabia Saudita empató el partido. Cuatro minutos más tarde, el conjunto verde encontró el segundo gol y a partir de allí Argentina se vio desmoralizada y con pocas ideas para revertir la situación.

“Hace mucho que no pasábamos por algo así, es un golpe duro. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca”, declaró Lionel Messi al terminar el partido.

Además, una polémica se generó en Twitter ya que algunos usuarios cuestionaron a todos aquellos que viajaron al país asiático y su bronca fue porque el aliento en las tribunas no habría sido suficiente.

Algunos de los mensajes fueron: “otra cosa que me tiene muy caliente, para que carajos viajan a Qatar 40 mil argentinos si no cantan ni una canción?. Sentados, fríos. Hoy la debacle fue total en todo sentido” o “los argentinos en Qatar no tienen sangre? Canten muchachos, banquen en las malas también”.