lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 10:09
Mundo.

Bolivia en alerta por hasta 6 meses de lluvias intensas y alista emergencia nacional

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz advirtió “de cuatro a seis meses muy complejos” de lluvias y el Gobierno boliviano alista una ley de emergencia nacional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El presidente Rodrigo Paz, tras el “Gabinete de Crisis”. APG

El presidente Rodrigo Paz, tras el “Gabinete de Crisis”. APG

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

“Quiero avisarle al país que estamos encarando un momento muy complejo porque se está generando un fenómeno de El Niño y La Niña. Con estos fenómenos climatológicos, es que en estos primeros días de la época de lluvia hemos batido todos los récords supuestos de los últimos 100 años”, señaló Paz al describir la magnitud del temporal.

"Quiero avisarle al país que estamos encarando un momento muy complejo porque se está generando un fenómeno de El Niño y La Niña"

Gabinete de Crisis y una ley de “emergencia nacional” en Bolivia

Frente a este panorama, el Gobierno boliviano conformó un “Gabinete de Crisis” permanente, que tendrá la tarea de coordinar acciones de prevención, asistencia y reconstrucción. El equipo está integrado por los ministerios de Gobierno, Defensa, Salud, Obras Públicas, Cancillería e Hidrocarburos, además del Alto Mando Militar y Policial.

Paz adelantó también que se trabaja en una ley de “emergencia nacional”, con el argumento de que los fenómenos de El Niño y La Niña “no se van a ir”. Según el presidente, Bolivia podría enfrentar “tres, cuatro y cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias” y, luego, un período de sequía, por lo que buscan contar con herramientas legales y financieras para responder a desastres en todo el territorio.

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz
Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Inundaciones, muertos y desaparecidos en Santa Cruz

El pronóstico se da mientras continúan las tareas de rescate en Santa Cruz, el departamento más poblado de Bolivia. En El Torno, uno de los puntos más afectados, el desborde del río Piraí dejó al menos cuatro personas fallecidas y 16 desaparecidas, según confirmó el propio presidente.

Paz informó que la Fuerza Aérea trasladó 136 personas y movilizó 5,5 toneladas de ayuda humanitaria, además de más de 175 efectivos militares y un centenar de policías para asistir a las comunidades afectadas. Tanto El Torno como el departamento de Santa Cruz se declararon en desastre, al considerar que se superó la capacidad técnica, operativa y financiera de las autoridades locales.

