Según los primeros relatos, el helicóptero era pilotado por el ex presidente acompañado por otras tres personas, despegó en medio de una jornada de lluvia que afecta a la zona y, tras unos minutos de vuelo, perdió la sustentación y cayó.

De las tres personas, dos de ellas nadaron a la orilla y una tercera fue rescatada en el lago por un bote. Pero el ex presidente no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad para salir del helicóptero, dijeron a Clarín, fuentes de Santiago de Chile.

En ese marco, trascendió que la aeronave se habría hundido a 40 metros de profundidad.

De acuerdo con los antecedentes policiales preliminares, el día de hoy a las 14:57 se recibió un llamado telefónico a la guardia de la Tenencia Lago Ranco, informando que “en dicho sector había capotado una aeronave, al parecer helicóptero, personal de Carabineros y Armada concurren al lugar, a verificar veracidad del procedimiento”.

Se confirmó que también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron que el helicóptero era pilotado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

El medio local Ex-Ante informa que venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco.

Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona.