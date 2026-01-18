Chile en llamas: 16 muertos y miles de evacuados en el sur

Siguen los incendios en Chile

Se declaró la emergencia en Ñuble y Biobío. El presidente de Chile Gabriel Boric declaró el desastre ante 14 focos activos. Se realizan evacuaciones masivas en Penco y Lirquén por vientos y calor extremo; temen más víctimas como los registrados en el 2024, que dejó un saldo de 138 personas fallecidas y 16.000 evacuados.

Los incendios forestales que azotan el sur de Chile suman al menos 16 muertos confirmados este domingo en la región del Biobío, con bomberos luchando contra 14 focos a 500 km de Santiago. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reportó las muertes matutinas tras un fallecido previo, en un escenario agravado por altas temperaturas y fuertes vientos del verano austral.

CHILE 2 (1) Estado de emergencia declarado El presidente Gabriel Boric activó el estado de desastre natural en Ñuble y Biobío, liberando todos los recursos nacionales para combatirlo. Autoridades evacuaron más de 50.000 personas –la mayoría en Penco y Lirquén, con 60.000 habitantes–, ante llamas que calcinan autos y barrios según imágenes televisivas. "Estamos enfrentando un cuadro complejo", alertó el Gobierno chileno.

CHILE 4 Tristes antecedentes de tragedias recurrentes Chile registra incendios devastadores en su centro-sur: en febrero de 2024, Viña del Mar y Valparaíso sufrieron 138 y 131 muertes respectivamente en siniestros simultáneos, los peores desde el terremoto de 2010. Alicia Cebrian, de la Dirección de Prevención de Desastres, confirmó miles de damnificados sin cifras oficiales de viviendas afectadas aún.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabrielBoric/status/2012773786961985538&partner=&hide_thread=false Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

