Choque ferroviario fatal en España: confirman al menos 39 muertos y decenas de heridos

El accidente ocurrió cuando un tren que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló.

Un choque de dos trenes de extrema gravedad dejó al menos 39 muertos y numerosos heridos en estado crítico en Córdoba , en el sur de España . El siniestro se produjo cuando una formación de alta velocidad de la compañía Iryo , que viajaba desde Málaga hacia Madrid , se salió de las vías y terminó ocupando el trazado paralelo .

En ese mismo sector circulaba un tren Renfe Alvia , perteneciente a la empresa estatal y habilitado para operar tanto en líneas rápidas como convencionales , que cubría el recorrido Madrid-Huelva . Como consecuencia del impacto, ambas unidades descarrilaron .

De acuerdo con medios de la zona , los tres coches finales de la formación de Iryo se salieron de los rieles y ocuparon el trazado vecino por el que avanzaba el otro tren. Como consecuencia del incidente, varios viajeros quedaron encerrados dentro de los vagones.

“El problema es que están los vagones retorcidos . Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro . Hay unos amasijos de hierros , de sillones, de asientos, está todo muy, muy deshecho ”, aseguró a la televisión pública TVE Francisco Carmona , jefe de bomberos de Córdoba .

Varios pasajeros resultaron atrapados.

“Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras”, añadió. De acuerdo con un comunicado difundido en X por el perfil oficial de Adif, dedicado a informar sobre el funcionamiento de la red ferroviaria, el siniestro derivó en la activación inmediata de los dispositivos de emergencia en la zona.

En paralelo, el sistema de emergencias de Andalucía señaló que al lugar acudieron múltiples dotaciones de bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad para asistir a los afectados. Asimismo, la empresa administradora de la infraestructura ferroviaria confirmó la suspensión del tráfico de trenes de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

Cómo fue el accidente de dos trenes de alta velocidad en España

De acuerdo con información brindada por voceros de Iryo a la agencia EFE, a bordo de esa formación viajaban 317 pasajeros. El descarrilamiento afectó a los dos coches finales, y el último terminó completamente inclinado sobre uno de sus costados. Así lo describió Salvador Jiménez, periodista de Radio Nacional de España (RNE), quien se encontraba entre los ocupantes al momento del siniestro.

En declaraciones al medio Málaga Hoy, Jiménez aseguró que el impacto se vivió con la intensidad de un temblor, por la violencia con la que se produjo el accidente.

“Sentimos como un terremoto. Cuando se produjo el descarrilamiento, se cayeron las cosas, las bandejas...”, relató. También contó que los viajeros reaccionaron de inmediato y utilizaron los martillos de seguridad para romper los vidrios de los coches que habían resultado dañados.

Ascienden a 39 los muertos por el choque entre dos trenes de alta velocidad.

“Yo iba en el primero y estamos bien. Pero el último vagón está volcado, con cristales rotos. Hay heridos seguro”, argumentó.

Jiménez relató que la formación debió ser evacuada por completo. “Nos han desalojado y estamos en el apeadero de Adamuz. Pero el último vagón está volcado completamente. Hay gente subida encima. Han desalojado a todo el tren. Algunos están saliendo por su propio pie y a otros los están sacando”, detalló.

También describió el impacto del momento al señalar que había personas con el rostro cubierto de sangre y visiblemente conmocionadas por el miedo.

De acuerdo con la prensa de España, el convoy de Yrio transportaba a más de 300 pasajeros, mientras que el otro tren, perteneciente asimismo a la compañía española Renfe, llevaba a bordo a más de un centenar de personas.

Al menos 39 muertos en un accidente de dos trenes de alta velocidad en España



Según el ministro de Transportes, el accidente es "tremendamente extraño", pues ocurrió en un tramo de vía renovado recientemente y el tren que descarriló había pasado la revisión hace poco.

Qué dijo el presidente regional de Andalucía

“Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario”, señaló el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en X.

A través de la red social X, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, expresó su preocupación por el choque de dos trenes de alta velocidad que terminaron descarrilando en Adamuz, Córdoba. Señaló que el Gobierno nacional se encuentra coordinando acciones con las autoridades correspondientes y con los equipos de emergencia para asistir a las personas afectadas.

Por su parte, el titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, señaló que estaba monitoreando de cerca las novedades vinculadas al serio siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, mientras se encontraba en la sede madrileña de Adif.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que los centros de salud madrileños y los dispositivos del SUMMA 112, encargados de las emergencias, se mantienen atentos al grave siniestro ocurrido en Córdoba y disponibles para colaborar con Andalucía.

Además, informó que en la estación Atocha, en la ciudad de Madrid, se activará un operativo de contención y asistencia destinado a brindar acompañamiento a los familiares de los damnificados.