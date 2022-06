Cumbre de las Américas: Alberto Fernández cuestionó a Estados Unidos. 

El presidente Alberto Fernández brindó un duro discurso durante la Cumbre de las Américas al referirse a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que no fueron invitados en medio de las denuncias por la violación a los derechos humanos. Además, propuso organizar la producción de alimentos.

Alberto Fernández cuestionó la decisión de Estados Unidos

El Presidente lamentó que no estuvieran “presentes todos los que debíamos estar, en este ámbito tan propicio para el debate”, en clara referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que no fueron invitados a la Cumbre de las Américas por las denuncias de la violación sistemáticamente los derechos humanos en sus países y no cumplir con los estándares más básicos de una democracia.