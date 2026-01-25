Día crítico en Estados Unidos por la tormenta invernal: hay más de 180 millones de personas en alerta

Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más extensas y potentes de la temporada, con un frente de frío polar que continúa avanzando desde el centro del país hacia el este, dejando condiciones peligrosas en su camino y activando alertas meteorológicas en decenas de estados.

El fenómeno, que ya abarca más de dos tercios del territorio nacional, ha provocado fuertes nevadas, lluvia helada y acumulaciones de hielo en rutas y zonas urbanas, con pronósticos de temperaturas bajo cero y acumulaciones de nieve significativas especialmente en la región del Atlántico Medio y el noreste.

Más de 180 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de aviso por el temporal, mientras que al menos 20 estados y la capital Washington D.C. han declarado estados de emergencia ante el avance del frente invernal.

Las condiciones extremas han llevado al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte y suspensiones de actividades. Las oficinas gubernamentales en Washington decidieron mantener cerradas sus puertas y reprogramar sesiones legislativas debido a las condiciones climáticas adversas.

Vuelos cancelados y servicios afectados

image Tormenta invernal en Estados Unidos.

Las aerolíneas y los principales aeropuertos del país se preparan para una jornada complicada. Cientos de vuelos han sido cancelados o retrasados, con miles de itinerarios suspendidos solo durante el fin de semana por la tormenta y sus efectos sobre las pistas y la seguridad aérea.

Cortes de energía y accidentes

El temporal ya causó cortes de electricidad a cientos de miles de usuarios, especialmente en estados como Texas, Luisiana, Misisipi, Tennessee y Nuevo México, donde las líneas eléctricas y árboles afectados por el hielo han provocado interrupciones prolongadas del suministro.

En varios estados, equipos de emergencia y la Guardia Nacional han trabajado para asistir a conductores varados y responder a accidentes relacionados con las difíciles condiciones en las rutas.

image

Pronósticos y advertencias oficiales

Los meteorólogos advierten que la tormenta invernal continuará afectando el país durante las próximas jornadas, con nevadas intensas y posibilidad de aguanieve que puede complicar aún más la situación en carreteras y zonas urbanas. Las autoridades instan a la población a evitar viajes innecesarios y seguir las recomendaciones de seguridad ante el frío extremo y el riesgo de hielo.

El evento climático fue calificado como uno de los más severos de la temporada, y su evolución será clave para determinar el alcance de los impactos en la infraestructura y en la vida cotidiana de millones de personas en todo Estados Unidos.