Día crítico en Estados Unidos por la tormenta invernal: hay más de 180 millones de personas en alerta

El fenómeno, que ya abarca más de dos tercios del territorio nacional, ha provocado fuertes nevadas, lluvia helada y acumulaciones de hielo en rutas y zonas urbanas, con pronósticos de temperaturas bajo cero y acumulaciones de nieve significativas especialmente en la región del Atlántico Medio y el noreste.
Estados en alerta y efectos en la vida cotidiana
Más de 180 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de aviso por el temporal, mientras que al menos 20 estados y la capital Washington D.C. han declarado estados de emergencia ante el avance del frente invernal.
Las condiciones extremas han llevado al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte y suspensiones de actividades. Las oficinas gubernamentales en Washington decidieron mantener cerradas sus puertas y reprogramar sesiones legislativas debido a las condiciones climáticas adversas.
El temporal ya causó cortes de electricidad a cientos de miles de usuarios, especialmente en estados como Texas, Luisiana, Misisipi, Tennessee y Nuevo México, donde las líneas eléctricas y árboles afectados por el hielo han provocado interrupciones prolongadas del suministro.
En varios estados, equipos de emergencia y la Guardia Nacional han trabajado para asistir a conductores varados y responder a accidentes relacionados con las difíciles condiciones en las rutas.
El evento climático fue calificado como uno de los más severos de la temporada, y su evolución será clave para determinar el alcance de los impactos en la infraestructura y en la vida cotidiana de millones de personas en todo Estados Unidos.
Embed - EN VIVO: Acompañe en tiempo real la trayectoria de la tormenta invernal en Estados Unidos