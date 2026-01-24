Agentes federales mataron a un hombre durante una redada migratoria en Minnesota

Minnesota volvió a quedar en el centro de la polémica por las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump . Este sábado, agentes federales dispararon contra un hombre durante un operativo en la ciudad de Minneapolis. La víctima murió horas más tarde y fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, ciudadano estadounidense, con estudios universitarios y domicilio en ese estado.

Según informaron las autoridades federales, el hombre portaba una pistola semiautomática 9 mm y dos cargadores adicionales. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el disparo fue realizado “de manera defensiva”, al considerar que el agente temió por su vida y la de sus compañeros.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y registros de cámaras de comercios de la zona, Pretti participaba de una manifestación contra las redadas del ICE sobre la avenida Nicollet, una zona comercial con restaurantes y pequeños locales.

Las imágenes muestran a un grupo de agentes forcejeando con manifestantes en medio de la nieve. En un momento, Pretti habría intentado ayudar a una mujer que había sido derribada por un agente. Luego de un intercambio violento, se escuchan detonaciones y uno de los federales le dispara mientras el hombre se encontraba tendido en el suelo.

La policía local confirmó que Pretti murió en el lugar y que contaba con autorización legal para portar armas.

Duro cruce entre el gobernador y la Casa Blanca

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, responsabilizó directamente al gobierno federal y exigió el retiro inmediato de los agentes migratorios del estado.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Walz fue más allá y reclamó al presidente Trump que ponga fin al operativo: “Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!”.

La respuesta del mandatario no tardó en llegar. Desde sus redes sociales, Trump acusó al gobernador y al alcalde de Minneapolis de “incitar a la insurrección” y defendió el accionar del ICE. “El hombre estaba armado, con una pistola cargada y lista para disparar. Dejen que los patriotas de ICE hagan su trabajo”, afirmó.

Incidentes, protestas y represión en las calles

Tras conocerse la muerte de Pretti, decenas de manifestantes comenzaron a concentrarse en el lugar del hecho. La tensión escaló rápidamente y se registraron enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas federales.

Según medios locales, hubo disparos disuasivos, uso de gas lacrimógeno, contenedores de basura incendiados y varios detenidos. Testigos señalaron que agentes de ICE intentaron desplazar a la policía local de la escena, aunque los oficiales se negaron a retirarse.

Un contexto de violencia creciente

Este episodio se convirtió en el tercer tiroteo en el que participan agentes federales de inmigración en Minneapolis en apenas dos semanas y media. El 7 de enero, un agente del ICE mató a Renee Good, de 37 años, al dispararle mientras se encontraba dentro de su vehículo durante un control migratorio. Días después, el 14 de enero, otro operativo terminó con un ciudadano venezolano herido de bala en una pierna tras una persecución.

Estos hechos ocurrieron en medio de una fuerte presencia federal en la ciudad, que ya había generado rechazo social, protestas masivas e incluso la detención de un niño de cinco años durante un operativo migratorio.

El reclamo de las autoridades locales

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó duramente la continuidad de los operativos.

“¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?”, preguntó en conferencia de prensa.

Y concluyó: “¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que esta administración entienda que una narrativa política partidista no vale más que los valores estadounidenses?”.

La muerte de Alex Jeffrey Pretti volvió a encender el debate sobre el uso de la fuerza en los operativos migratorios y profundizó la grieta entre el gobierno federal y las autoridades estatales y municipales de Minnesota.