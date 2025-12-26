viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 08:36
Mundo.

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

PostNord dejará de repartir cartas en Dinamarca a fin de 2025 con caída del 90% en envíos, 1.500 buzones menos y 1.500 despidos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se encamina a un cambio histórico: la empresa pública de correos PostNord dejará de repartir cartas físicas a finales de 2025, en un país donde la digitalización avanzó al punto de volver excepcional la correspondencia tradicional. La decisión marca el cierre de más de cuatro siglos de cartas y buzones rojos como parte del paisaje cotidiano.

cartas
Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

El fin de una era postal en Dinamarca

El argumento central es contundente: el envío de cartas cayó más del 90% desde comienzos de siglo. En cifras, el volumen pasó de 1.400 millones hace 25 años a 110 millones el último año, un desplome que PostNord considera irreversible y que volvió “no rentable” al servicio.

El giro se explica, sobre todo, por la vida digital danesa. El 97% de la población mayor de 15 años está inscripta en MitID, la plataforma con la que se realizan trámites que van desde banca online hasta firmas digitales y gestiones con el Estado. En ese contexto, bancos, empresas y organismos públicos ya se comunican casi por completo por vías electrónicas y apenas un 5% mantiene el correo físico.

El anuncio incluye medidas concretas: 1.500 despidos sobre una dotación de 4.600 empleados, y el retiro de 1.500 buzones rojos distribuidos por el país. Incluso se informó que muchos de esos buzones despertaron interés de nostálgicos y coleccionistas cuando se habilitó su venta.

cartas
Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Quién llevará las cartas desde 2026

Desde el 1 de enero de 2026, la entrega de cartas pasará al sector privado. El Ministerio de Transporte señaló que la empresa Dao ampliará su operación y planea aumentar su volumen anual de cartas de 30 a 80 millones. Según el esquema previsto, las personas deberán acercarse a puntos de Dao o pagar un costo extra por retiro a domicilio, con franqueo gestionado por internet o app.

PostNord, además, ya comunicó un calendario de transición: el 18 de diciembre de 2025 será el último día para ingresar cartas básicas; y la empresa realizará su última entrega de cartas el 30 de diciembre de 2025, antes de enfocarse en paquetería desde 2026.

Aunque las autoridades sostienen que el cambio no generará una “diferencia práctica” para la mayoría, organizaciones y referentes advierten por los sectores que aún dependen del papel. “Hay muchos que dependen de que las cartas lleguen regularmente”, alertó Marlene Rishoj Cordes, de la asociación de mayores Aeldre Sagen, al poner el foco en adultos mayores y zonas rurales

