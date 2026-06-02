Dos hinchas del Arsenal intentaron colarse en los festejos disfrazados y fueron detenidos

Dos hinchas del Arsenal intentaron ingresar de manera irregular a Selhurst Park durante los festejos por la consagración en la Premier League . Para lograrlo, se presentaron como integrantes del operativo de seguridad , aunque fueron descubiertos en los controles de acceso y arrestados inmediatamente por las autoridades.

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El hecho tuvo lugar el domingo 24 de mayo , jornada en la que el conjunto londinense puso fin a la temporada con un triunfo frente a Crystal Palace y celebró la obtención del campeonato inglés , un título que el club no conquistaba desde 2004 .

La maniobra para acceder sin autorización ocurrió en medio del entusiasmo generado por la conquista del campeonato. Mientras miles de hinchas acompañaban los festejos del nuevo campeón , algunos intentaron acercarse a las zonas reservadas para la celebración pese a no contar con los permisos correspondientes .

La entrega del trofeo a Arsenal, tras ganar la liga inglesa después de veinte años, generó una demanda sin precedentes de entradas entre los hinchas.

En el estadio Selhurst Park , esa intención tomó la forma de un plan sencillo : aparentar ser parte de la organización del evento . Según informó Goal , los dos aficionados llegaron al lugar utilizando chalecos de alta visibilidad y procuraron atravesar los controles haciéndose pasar por integrantes del equipo de seguridad del recinto.

El intento quedó frustrado apenas llegó al primer control de seguridad. Los encargados de supervisar los accesos detectaron irregularidades en la situación de los dos hombres, impidieron que continuaran su recorrido y notificaron de inmediato a las fuerzas policiales.

Miles de hinchas celebraron en las calles de Londres el título obtenido por Arsenal, tan solo unas horas después de perder la final de la Champions League.

La vigilancia había sido reforzada previamente debido a las advertencias emitidas por el club sobre posibles casos de reventa de entradas. En un contexto marcado por la gran afluencia de público y la expectativa generada por la ceremonia de premiación, los controles fueron especialmente estrictos, según informó Goal.

Cómo intentaron entrar y por qué los detuvieron

Según detalló Goal en su reconstrucción de los hechos, ninguno de los dos simpatizantes contaba con un ticket válido para asistir al encuentro ni a los festejos que se desarrollaron una vez finalizado el partido.

La intención era estar presentes durante la ceremonia de premiación que tuvo lugar tras una temporada cerrada con triunfo y celebración sobre el campo de juego. Para intentar lograrlo, buscaron confundirse con el personal autorizado mediante el uso de indumentaria reflectante y una conducta que simulaba la de trabajadores habituados a desplazarse por sectores de acceso restringido.

Dos hinchas del Arsenal intentaron filtrarse en los festejos.

La estrategia terminó frustrándose en uno de los puntos más estrictamente controlados del estadio: los molinetes de ingreso. Fue allí donde los encargados de seguridad detectaron la irregularidad, identificaron a los involucrados y bloquearon cualquier posibilidad de acceso.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Según informó Goal, efectivos policiales actuaron sin demora y procedieron a detener a ambos hombres en el lugar. El medio también señaló que el incidente se produjo en un contexto marcado por las advertencias previas del club respecto de la reventa de entradas y las posibles maniobras fraudulentas vinculadas a ese mercado.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Metropolitana reproducido por el mismo medio, dos individuos de 35 y 37 años fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido un delito relacionado con la falsificación y el fraude.

Las autoridades también explicaron que el equipo de seguridad de Selhurst Park detectó la situación antes de que pudieran ingresar al estadio, les negó el acceso y permitió la posterior intervención policial, tras la cual ambos quedaron formalmente bajo custodia.

Durante el encuentro ante Crystal Palace, dos hombres, de 35 y 37 años, fueron arrestados luego de que intentaran mezclarse con el operativo usando chalecos reflectantes.

Aunque el incidente no tuvo consecuencias sobre el normal desarrollo del encuentro ni sobre los festejos posteriores, volvió a poner sobre la mesa uno de los desafíos habituales en los eventos multitudinarios: los intentos de algunas personas por acceder a sectores restringidos mediante la simulación de identidades o funciones que no les corresponden.

En esta oportunidad, la estrategia consistió en utilizar indumentaria asociada al personal operativo. Si bien este tipo de apariencia puede pasar inadvertida entre la multitud durante jornadas con gran concurrencia, suele resultar insuficiente frente a los procedimientos de verificación y acreditación establecidos por los organizadores.

El título del Arsenal, la consagración y el clima de festejos

Arsenal cerró el campeonato con una victoria por 2 a 1 sobre Crystal Palace y celebró la conquista de la Premier League. El logro tuvo una relevancia especial para la institución, ya que puso fin a una espera de más de dos décadas sin títulos de liga, desde su última consagración en 2004. Ese contexto disparó una enorme demanda de localidades y obligó a reforzar los dispositivos de control y seguridad alrededor del evento.

Hinchas del Arsenal intentaron filtrarse en los festejos.

Al mismo tiempo, el desenlace de la temporada dejó sensaciones encontradas para los hinchas. Aunque el equipo venía de sufrir una caída en la final de la Champions League frente al PSG, la obtención del campeonato inglés fue suficiente para desatar festejos multitudinarios y una celebración de gran magnitud entre los seguidores del club.

La combinación entre la decepción por el resultado en el plano europeo y la alegría por la conquista del campeonato inglés generó una jornada cargada de emociones. El clima festivo se trasladó a distintos sectores de Londres, donde numerosos simpatizantes se reunieron para acompañar los festejos del club.

Ese contexto ayuda a comprender por qué algunos aficionados buscaron ingresar por vías no autorizadas. La ceremonia de entrega del trofeo suele representar uno de los instantes más esperados por los seguidores, por lo que el acceso a esa instancia está sujeto a controles especialmente rigurosos, con múltiples dispositivos de seguridad y verificaciones de acreditaciones y entradas.

Dos hombres de 35 y 37 años fueron arrestados luego de que intentaran mezclarse con el operativo usando chalecos reflectantes.

Alertas por reventa, sanciones internas y revisiones del protocolo

La institución anfitriona había advertido previamente que adoptaría sanciones internas frente al uso irregular o indebido de boletos. De acuerdo con lo informado por Goal, Crystal Palace dejó en claro que aplicará castigos a quienes cedan o compartan sus entradas, incluyendo restricciones como la imposibilidad de adquirir abonos de temporada o de asociarse al club en la siguiente campaña.

Este mensaje se enmarca en un escenario de mayor vigilancia en los accesos, impulsado por la preocupación ante posibles casos de reventa y falsificación de tickets en encuentros con alta demanda de público.

Más allá del hecho puntual, la jornada también estuvo marcada por diversos desórdenes en el espacio público en el norte de Londres, donde se habían reunido miles de seguidores. Según informó un vocero de la Policía Metropolitana en declaraciones a MyLondon, se desplegó un operativo con agentes en los alrededores del Emirates Stadium con el objetivo de ordenar el flujo de personas y prevenir concentraciones masivas.

Embed Impresionante el desfile del Arsenal, calculan 1.5 millones de hinchas que celebraron su trabajo en la temporada. Ganaron un título de 4, la Premier, y perdieron la #Champions pic.twitter.com/wCKYxQ6Fbb — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 31, 2026

Como resultado de esos incidentes, las autoridades confirmaron un total de 17 arrestos vinculados a conductas disruptivas, intoxicación alcohólica y agresiones contra personal de emergencia.

De cara a los próximos encuentros, ya con el inicio de la nueva temporada, tanto la Policía Metropolitana como el equipo de seguridad del club anunciaron que implementarán controles más estrictos y evaluaciones detalladas de los protocolos relacionados con el uso de indumentaria de alta visibilidad.