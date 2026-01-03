Edmundo González Urrutia llamó a la reconstrucción de Venezuela

Edmundo González Urrutia.

Luego de la captura de Nicolás Maduro y en medio de un escenario político y militar sin precedentes, Edmundo González Urrutia difundió un mensaje dirigido al pueblo venezolano en el que afirmó que se encuentra preparado para encabezar el proceso de reconstrucción nacional.

El dirigente, ganador de las elecciones presidenciales de 2024 según los resultados reconocidos por la oposición y la comunidad internacional, reiteró su legitimidad tras unos comicios cuyos resultados oficiales jamás se publicaron.

“Son horas decisivas para nuestro país” A través de un comunicado público, González Urrutia expresó: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”. El mensaje se conoció pocas horas después del pronunciamiento de María Corina Machado, quien declaró el inicio de una etapa de transición democrática tras la salida de Maduro del país.

Sintonía con el mensaje de María Corina Machado El pronunciamiento del dirigente se dio en sintonía con el comunicado difundido por María Corina Machado, quien afirmó que “esta es la hora de los ciudadanos” y reclamó que González Urrutia asuma “de inmediato su mandato constitucional”.

Machado sostuvo que el dirigente debe ser reconocido como presidente legítimo y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, en línea con la voluntad expresada en las urnas. Desde el entorno de González Urrutia destacaron la coincidencia política y estratégica entre ambos líderes. “Hay una conducción clara y un objetivo común: recuperar la democracia y el Estado de Derecho”, señalaron.

