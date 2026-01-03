sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 13:17
Internacional.

Edmundo González Urrutia llamó a la reconstrucción de Venezuela

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia afirmó que comienzan horas decisivas y volvió a reclamar el respeto al resultado de las elecciones de 2024.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El dirigente, ganador de las elecciones presidenciales de 2024 según los resultados reconocidos por la oposición y la comunidad internacional, reiteró su legitimidad tras unos comicios cuyos resultados oficiales jamás se publicaron.

Sintonía con el mensaje de María Corina Machado

El pronunciamiento del dirigente se dio en sintonía con el comunicado difundido por María Corina Machado, quien afirmó que “esta es la hora de los ciudadanos” y reclamó que González Urrutia asuma “de inmediato su mandato constitucional”.

Machado sostuvo que el dirigente debe ser reconocido como presidente legítimo y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, en línea con la voluntad expresada en las urnas.

Desde el entorno de González Urrutia destacaron la coincidencia política y estratégica entre ambos líderes. “Hay una conducción clara y un objetivo común: recuperar la democracia y el Estado de Derecho”, señalaron.

