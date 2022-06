El Bitcoin se encuentra en caída libre y eleva proyecciones bajistas. 

Los índices bursátiles en la Bolsa de Nueva York están en mercado bajista. Al Nasdaq, se le sumó el S&P 500 que esta semana sobrepasó la pérdida del 20% desde su máximo valor. Así el mundo cripto continúa con esta tendencia de seguir la dinámica de la renta variable y no logra volver al bull market.

Esta jornada el Bitcoin cae 1,7% y se ubica en los u$s20.700. Por su parte, Ethereum desciende 2% y cae hasta los u$s1.080. En cuanto a las otras altcoins, Ripple y Binance Coin ascienden muy levemente, y Solana y Polkadot caen entre 1,6% y 1,7%.

No todos los analistas son optimistas. Datos de Whalemap proporcionan una idea de hacia dónde podría dirigirse Bitcoin en caso de que continúe rompiendo por debajo de los niveles de soporte establecidos.

Whalemap aseguró que “Bitcoin rompió los soportes de precios realizados clave donde probablemente se convertirán en nuestras nuevas resistencias. U$s13, 331 es el fondo máximo de dolor”.

Incluso hay análisis que dan un pronóstico aún más desalentador. Según Francis Hunt, analista de mercado de The Market Sniper, el precio de Bitcoin podría caer hasta los u$s8.000.

El analista aseguró que “los puntos de acumulación serían de u$s17.000 a u$s18.000. Este nivel de u$s15.000 sale de la cabeza y los hombros allí, eso sería un descenso bastante desagradable, y hay un objetivo de bandera bajista, un poco menos fuerte en el objetivo de bandera bajista en u$s12.000, y un viaje de ida y vuelta completo lo llevará de vuelta a nuestro embudo en u$s8.000 a u$s10.000”.

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, bitcoin cotiza este 17 de junio en 20699,97dólares, lo que supone un cambio de -2,38% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de-1.49% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

¿Qué es y cómo funcionan las criptomonedas?

Las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución yno requieren de intermediarios en las transacciones.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para hacer transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Para adquirir cualquiera de las criptomonedas que hay en este mercado no regulado se debe de acudir a páginas especializados. El precio de cada una de estas divisas digitales depende de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede ocasionar cambios abruptos.