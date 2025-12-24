miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 13:30
Vaticano.

El Papa León XIV pidió 24 horas de paz mundial por la Navidad

El Papa León XIV expresó su preocupación por las guerras en curso y renovó su llamado a una tregua global durante las celebraciones navideñas.

Por  Agustín Weibel
En la antesala de la Nochebuena, el papa León XIV volvió a insistir en la necesidad de que la Navidad sea una oportunidad concreta para detener la violencia en los distintos escenarios de conflicto. El pedido fue realizado este 23 de diciembre en Castel Gandolfo, luego de un breve diálogo con periodistas tras salir de Villa Barberini.

El Papa León XIV pidió 24 horas de paz global en vísperas de Nochebuena

En su mensaje, el Pontífice convocó a la comunidad internacional a respetar una jornada de calma durante las fiestas y afirmó: "Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz". El Papa remarcó que su deseo es que ese gesto alcance a todas las regiones afectadas por la guerra.

Embed - Pope Leo XIV answers journalists’ questions in Castel Gandolfo, December 23, 2025

Al referirse a la situación en Ucrania, León XIV manifestó su tristeza ante la falta de acuerdo para una tregua navideña y renovó su esperanza de que el pedido sea escuchado. "Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", expresó, en un contexto marcado por nuevos episodios de violencia.

El Pontífice también recordó la situación en Medio Oriente y mencionó la reciente visita del cardenal Pierbattista Pizzaballa a Gaza, destacando los esfuerzos de las comunidades locales por celebrar la Navidad en medio de un escenario frágil. En ese sentido, expresó su deseo de que «el acuerdo por la paz siga adelante».

La jornada en Castel Gandolfo estuvo acompañada por el saludo de fieles y vecinos, con cánticos navideños y muestras de cercanía al Papa, quien volvió a subrayar que la Navidad debe ser un tiempo de reconciliación, esperanza y fraternidad entre los pueblos.

