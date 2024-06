"El presidente Javier Milei no tiene nada de que arrepentirse"

Lula, en una entrevista con el portal UOL, criticó duramente a Milei. “ No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas . Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”, expresó Lula.

El mandatario brasileño también hizo referencia a los activistas bolsonaristas que participaron en la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasil y que se refugiaron en Argentina tras la asunción de Milei. Lula indicó que su gobierno está considerando pedir formalmente la extradición de aquellos con sentencias firmes o exigir su encarcelamiento en Argentina.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, declaró el mandatario argentino en una entrevista en septiembre del año pasado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.