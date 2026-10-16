Estambul, bajo el agua: un temporal histórico dejó muertos y miles de evacuados

Un fenómeno de lluvias extraordinarias , el más intenso en más de 80 años , provocó el colapso de Estambul , la ciudad más poblada de Turquía. Las inundaciones causaron al menos tres muertos, cinco personas desaparecidas y miles de evacuados, según informaron este jueves fuentes oficiales.

Ante la magnitud de la emergencia, los equipos de rescate continuaban desplegados para brindar asistencia a los damnificados.

El temporal comenzó el miércoles por la noche y, en pocas horas, cubrió de agua casas, locales comerciales, avenidas y túneles subterráneos. La acumulación de agua alteró la circulación vehicular y dejó numerosos autos inmovilizados. En distintos sectores de la ciudad, la corriente llegó a desplazar vehículos y provocó que chocaran entre sí, mientras los vecinos atravesaban momentos de angustia.

El ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum , aseguró que Estambul no sufría precipitaciones de semejante intensidad desde hacía 83 años , un dato que da cuenta de la dimensión del temporal que afectó a la ciudad.

Por su parte, la gobernación informó este jueves que el desastre dejó tres muertos y cinco personas cuyo paradero aún se desconocía. Una de las víctimas fatales fue un adolescente de 14 años que recibió una descarga eléctrica al pisar un charco de agua en un parque ubicado en el distrito de Fatih.

De acuerdo con la información publicada por la prensa local, un hombre de 34 años perdió la vida tras caer en una vereda del distrito de Sariyer y sufrir un golpe en la cabeza. En tanto, el cadáver de una tercera víctima fue localizado en las inmediaciones de un parque situado en Kagithane.

Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpourPassengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats. — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

Operativos de rescate y resistencia

En paralelo, los equipos de emergencia seguían adelante con los operativos de rescate y asistencia. Según el informe presentado por el ministro Murat Kurum, más de 3.000 personas que habían quedado aisladas por el avance del agua fueron rescatadas y evacuadas sin sufrir daños en diferentes sectores de Estambul.

El ministro, quien estará al frente de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), prevista para el mes que viene en la ciudad mediterránea de Antalya, relacionó la intensidad del fenómeno meteorológico con los cambios en el comportamiento del clima derivados del calentamiento global.

“El cambio climático ya no es un tema del futuro, es el problema más importante de hoy”, sostuvo ante los medios. Además, señaló que el calentamiento del planeta está alterando los patrones de lluvia y favoreciendo la aparición de precipitaciones cada vez más abundantes e intensas.

Las consecuencias del temporal alcanzaron también a otras regiones de Turquía, fuera de Estambul. En Sakarya, una provincia situada a unos 150 kilómetros al este de la metrópoli, el avance del agua provocó el derrumbe de una casa de dos plantas levantada sobre el cauce de un río, informó la cadena HaberTurk. Por otro lado, en Kocaeli, una provincia cercana, las autoridades comunicaron que una persona permanecía desaparecida.

La posibilidad de nuevas crecidas e inundaciones

Frente a la posibilidad de que se produzcan nuevas crecidas e inundaciones, el gobierno local intensificó las acciones de prevención. La gobernación de Estambul resolvió mantener las escuelas cerradas hasta el viernes, en tanto que determinados trabajadores del sector público fueron autorizados a no concurrir a sus puestos durante la jornada del jueves y quedarse en sus casas.

Kurum instó a los habitantes a permanecer en sus casas y evitar desplazamientos innecesarios. Además, con el objetivo de prevenir accidentes en las calles inundadas, las autoridades dispusieron la prohibición de circular en motocicleta hasta que se anuncie una nueva medida.

MASSIVE FLOODING: Heavy rain turn streets into rivers in Istanbul https://t.co/dRyPuKuQnV — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 14, 2026

El panorama continuaba siendo preocupante, ya que el organismo meteorológico de Turquía anticipó que las precipitaciones persistirían durante los próximos días tanto en Estambul como en las zonas cercanas. El pronóstico de nuevas lluvias mantenía activos los operativos de prevención y bajo vigilancia a los funcionarios y equipos de rescate.