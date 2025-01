Guatemala: se derrumbó una grada durante los festejos de Año Nuevo y dejó más de 50 heridos. 

Fernando Canastú, testigo presencial, relató que la grada colapsada estaba ubicada al lado del escenario y que numerosos niños se encontraban en la estructura al momento del desplome. “Quisiera hacer un llamado a la conciencia, principalmente a la organización de este evento. Entiendo que es un hecho fortuito, pero en actividades de esta magnitud deben realizarse supervisiones previas”.

Cuáles son las hipótesis del accidente en Guatemala

El comité organizador del evento emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y anunciando la suspensión de una de las presentaciones por motivos de seguridad. Sin embargo, decidieron continuar con las demás actividades en un área distinta del salón. “Considero que no podemos cancelarlo. Queremos aclarar que no hay ningún fallecido, gracias a Dios. La estructura no estaba sobrecargada”, afirmó Raúl Barreno, miembro del comité, en declaraciones públicas.

Los organizadores también expresaron su solidaridad con los heridos y prometieron brindar apoyo a las familias afectadas. No obstante, vecinos de la zona señalaron la falta de supervisión en el montaje del graderío, que ya había sido utilizado en eventos anteriores sin incidentes, aunque se desconoce si cumplía con las condiciones de seguridad necesarias.

El colapso generó cuestionamientos sobre la organización de eventos masivos y la responsabilidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de los asistentes.