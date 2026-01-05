Gustavo Petro: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al cruce de las declaraciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , quien lo calificó como “un hombre enfermo que le vende cocaína a Estados Unidos”. La respuesta llegó en un extenso mensaje público, difundido en medio del impacto regional que generó el operativo estadounidense en Caracas que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro.

Petro negó de forma categórica cualquier vínculo con el narcotráfico y aseguró que su situación patrimonial es conocida. Según afirmó, su único bien es la vivienda familiar que todavía paga con su salario presidencial. También señaló que sus movimientos bancarios son públicos y que no existen gastos que superen sus ingresos.

El jefe de Estado colombiano enmarcó sus declaraciones en un contexto que definió como una amenaza directa contra la soberanía del país. En ese sentido, calificó los dichos de Trump como “ilegítimos” y sostuvo que responden a intereses políticos y a información falsa que, según expresó, circula desde sectores vinculados a la mafia.

Las declaraciones de Petro se produjeron horas después de que Trump afirmara que “Colombia está muy enferma y la maneja un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos” . Ante una consulta periodística sobre la posibilidad de una operación similar a la ejecutada en Venezuela, el presidente estadounidense respondió: “Suena bien para mí”.

Frente a ese escenario, el mandatario colombiano pidió cautela y aseguró que primero buscó interpretar con precisión las palabras de Trump. “Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional”, expresó, antes de advertir que respondería formalmente una vez confirmada la magnitud de la amenaza.

Petro también apuntó contra el senador estadounidense Marco Rubio, a quien acusó de desconocer el orden constitucional colombiano. Según el presidente, existe una estrategia para generar una ruptura en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos con el objetivo de favorecer al narcotráfico a nivel global.

En su mensaje, Petro recordó que el presidente de Colombia es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía por mandato constitucional. Hizo referencia a la Constitución de 1991, surgida tras el acuerdo de paz y la desmovilización del movimiento M-19, del cual formó parte.

En ese marco, afirmó que durante su gestión se concretó “la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo” y que se logró frenar el crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Además, destacó el avance de un plan de sustitución voluntaria de cultivos, que, según indicó, alcanza unas 30.000 hectáreas.

El presidente también mencionó operativos de seguridad en zonas clave como El Plateado, en el Cauca, al que definió como “el Wall Street de la cocaína”, y sostuvo que ordenó acciones militares bajo normas del derecho humanitario. En ese punto, advirtió sobre el uso de menores por parte de grupos armados para evitar bombardeos.

Mensaje al pueblo y advertencias internas

Petro apeló de manera directa al respaldo popular y sostuvo que confía en el pueblo colombiano como garante de la democracia. “Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”, afirmó.

En una de las frases más fuertes, el mandatario expresó: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. También aseguró que dio órdenes para retirar a coroneles de inteligencia policial por difundir información falsa contra el Estado.

En relación con las fuerzas de seguridad, Petro sostuvo que cualquier integrante que priorice intereses extranjeros por sobre la bandera colombiana debe retirarse de la institución. “La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”, señaló.

El mensaje presidencial cerró con una apelación histórica y simbólica, al invocar la figura de Simón Bolívar y al definirse como “un comandante del pueblo”. La respuesta de Petro marcó un nuevo capítulo de tensión en la relación entre Bogotá y Washington, en un contexto regional atravesado por decisiones de alto impacto geopolítico.

El mensaje completo de Gustavo Petro

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.

En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí; le solicito se lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada, es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia, quieren la ruptura de relaciones entre EEUU y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se disparé en el mundo.

Ordené retirar varios coroneles de inteligencia de mi policía por estar dando información falsa en contra del estado. No sea que Rubio este creyendo esas falacias.

El presidente de Colombia es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia por orden constitucional, constitución de hace 34 años que mi movimiento hizo después de dejar las armas en la insurgencia y firmar un Pacto: una nueva constitución por elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente.

Mi movimiento, el M19, antes levantado en armas insurgentes, ganó la primera votación relativa por listas de constituyentes elegidos por el pueblo. Fue nuestro primer triunfo electoral. Con otras fuerzas y en respeto al pluralismo y la diversidad, hicimos un Pacto: la nueva constitución de Colombia que debía construir un estado social de derecho en búsqueda de la garantía de los derechos fundamentales y universales del pueblo.

Pues bien, como comandante supremo de la fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca. El proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustitución de cultivos, yo dirijo esa política. Bajo mis ordenes se tomó el Plateado, Cauca, el Wall Street de la cocaína que gobiernos anteriores dejaron crecer. He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardeé a sus cabecillas

Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños.

Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas.

Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular.

Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular.

Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero.

No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso.

Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor

No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Rubio no ha leído. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor

Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre

Oficiales de Bolívar rompan filas y a paso de vencedores.