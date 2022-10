Una de las cualidades que distingue a una persona que está bajo el signo de Leo, es que les gusta que todo sea como ellos dicen. Es por eso que si en esta ocasión deciden no bañarse, no lo harán y punto.

Esto no quiere decir que a los leoninos no les guste bañarse, pero sí son signos a los cuales les da mucha "fiaca". Pueden pasar todo un día sin bañarse y no es una característica que realmente les moleste. Además, tampoco suelen prestar mucha atención al orden o limpieza del hogar.

venus en leo.jpg Leo es uno de los signos del horóscopo que no le gusta bañarse

Escorpio

Siguiendo con el horóscopo, las personas del signo Escorpio se caracterizan porque prefieren hacer todo menos darse un baño. No tienen ningún interés por demostrar una buena imagen personal a menos que esté saliendo con alguien que verdaderamente le interese.

El orden no es uno de sus fuertes pero si su pareja o alguien que le importe le pide que organice, lo hace.

escorpio.jpg Otro de los signos del horóscopo que no quieren bañarse es Escorpio

Libra

Para todos aquellos que son del signo Libra no es ningún problema decir que no se bañaron, porque en realidad no les gusta. Las veces que deciden darse una ducha es porque van a asistir a eventos especiales y deben mostrar una buena imagen. Si por ejemplo es fin de semana no esperes que Libra se levante de su cama y mucho menos a bañarse.

Libra.jpg Las personas de Libra son de las que no quieren bañarse, según la astrología y el horóscopo